Слаботочные кабели: виды и сферы применения

Слаботочные кабельные сети: витая пара и коаксильные кабели

Слаботочной называется кабельная продукция, использующаяся для передачи слабого тока напряжением до 25 Вольт. Применяют такие кабели в быту, в офисных помещениях, а также на различных предприятиях. Слаботочная сеть есть практически в любом современном помещении.

Слаботочной называется кабельная продукция, использующаяся для передачи слабого тока напряжением до 25 Вольт. Применяют такие кабели в быту, в офисных помещениях, а также на различных предприятиях. Слаботочная сеть есть практически в любом современном помещении.





Слабый ток – это ток, величина которого измеряется в мА (миллиамперметрах). Он может переносить сигнал информационного характера. Применяются слаботочные кабели в таких сферах:

радиосвязь;

телевидение;

сигнализация;

компьютерная сеть;

телефония.

Впервые телефонные кабели стали использоваться в телефонии, а также для передачи сигнала с антенн. До нашего времени было изобретено множество видов слаботочных кабелей, которые сейчас используются для передачи телевизионных сигналов из спутниковых антенн, интернета, а также в сфере проводных телефонных линий и компьютерных сетей.

Далее будут рассмотрены основные виды слаботочных кабелей.





Витая пара

Для того чтобы передать сигнал, используется кабель, состоящий из изолированных и скрученных попарно проводов. При этом количество пар может быть разным в зависимости от типа сети. Благодаря попарному скручиванию удается значительно снизить электромагнитное воздействие проводов друг на друга, а также уменьшить емкостные потери.

Витая пара нашла широкое применение в системах видеонаблюдения, компьютерных сетях, в телекоммуникационной сфере, а также в системах безопасности. В качестве защиты такой кабель может иметь полиэтиленовую оболочку или оплетку, изготовленную из металла (маркировка S). Также может использоваться и фольга (маркировка F). Если экранирования нет, то кабель имеет маркировку U.

Провода, применяемые в конструкции витой пары, могут быть одно или многожильными. В первом варианте монтаж кабеля выполняют в коробах или внутри стен, где нет изгибов. В свою очередь многожильный кабель может прокладываться даже с изгибами или скручиваниями. Из числа главных преимуществ витой пары стоит выделить дешевизну и простоту монтажа.





Коаксиальный кабель

Эта кабельная продукция имеет в своем составе изолированную сердцевину и экран, который расположен соосно. Сверху кабель защищен специальной оболочкой из ПВХ, фторопласта или полиэтилена. Благодаря этому он не боится воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей или небольших механических повреждений.

При этом экран кабеля выступает в роли внешнего проводника, то есть отвечает за заземление. Он изготавливается из фольги или оплетки проводов. Если оба варианта сочетаются между собой, то такой экран называется двойным. В случае, когда эксплуатация коаксиального кабеля подразумевает наличие сильных помех, необходимо использовать кабель с двойным слоем фольги и с двойной оплеткой.

В качестве сердцевины кабеля обычно выступает медный провод. Но также существуют и многожильные варианты, когда тонкие медные проводки скручены между собой в спираль. Кроме меди в качестве материала жил может использоваться сплав стали, алюминия и меди.





Особенностью данного кабеля является требование, касающееся высокой точности совпадения оси сердцевины и экрана. Благодаря этому электромагнитное поле будет находиться внутри провода в изоляционном слое, что обеспечит практически нулевые потери энергии на излучение. Также благодаря этому кабель будет находиться под защитой от внешних помех, а это в свою очередь обеспечит чистоту сигнала.

Применяются коаксиальные кабели в случаях, если необходимо обеспечить передачу высокочастотного электромагнитного сигнала. Но вместе с этим также есть и такие модели кабелей, которые могут эксплуатироваться при необходимости передавать низкочастотный сигнал.

