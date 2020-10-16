Смешные анекдоты и приколы про электриков

Организации требуется электрик ростом не ниже 190 см для вкручивания лампочек.
* * *
Самое точное и ёмкое описание Москвы с высоты птичьего полёта дал в минувший понедельник электрик Сидорчук, который накануне, в пятницу, запутался в проводах на верхнем ярусе телебашни.
***
Электропроводка в этом здании сделана по уникальной, ныне утерянной технологии — без единого матерного слова…
Молодая мамаша с дитем лет полутора идет по улице и что-то ему рассказывает. Прислушиваюсь на обгоне: "Это дерево ясень, это желтая лавочка, это столбик, штучки на нем называются «изолятор к-709 электрофарфоровый армированный силовой для самонесущих изолированных алюминиевых проводов СИП сечением 25мм», а это котик, он говорит "мяу"…
***
В результате несчастного случая на производстве электрик 2 разряда обеспечил работой плотника 5 разряда.
***
Институт. Лекция по ОБЖ. Профессор:
— Вы — прораб на стройке. На ваших глазах электрика бьет током, и он падает со столба. Ваши первые действия?
Студенты:
— Вызвать скорую!
— Вызвать милицию!
— Сообщить родственникам!
Профессор:
— Наденьте на труп каску, диэлектрические перчатки и резиновые ботинки, иначе милиция приедет за вами.
Прораб дает малярам задание покрасить стену и два бидона краски. Обед. Мужикам работать лень и выпить хочется. Решили один бак пропить. Чтобы отмазаться, намазали морду стоящему неподалеку коню краской.
Приходит прораб в конце дня: все пьяные и стена не докрашена.
— Почему не докрасили?
— Краски не хватило.
— Я ж вам лишнего даже на забор выдавал.
— Так конь выпил, вон стоит — вся морда в краске.
— Не сдох еще, сволочь, неделю назад пять коробок электродов у сварщиков сожрал…
* * *
— Почему ты так и не предложил выйти за тебя?
— Твою мать, Петрович, прораб же сказал, что сменами нельзя меняться!
***
Посетитель ресторана обращается к официанту:
- У вас есть что-нибудь перекусить?
- Я тут электрик, могу предложить медный провод.
Глухой таёжный магазин. Чукча, бригадир лесорубов, приходит сдавать обратно партию электропил.
- Понимаешь, - горячится он, обращаясь к продавцу, - в рекламе написано, что за час можно сделать 5 кубометров дров, однако, а ни у кого из моих ребят больше трёх никак не выходит.
Продавец на всякий случай суёт шнур в розетку.
- Ой, - вздрагивает чукча, - а почему она у тебя так зажужжала?
***
— Мы с братом близнецы. Отец нас не различал. А играть водил нас на заброшенную стройку. Однажды мой брат наткнулся на оголенные провода, получив ожоги и шрам на всю жизнь. Отец сказал: «Ну, наконец-то». И перестал нас водить на эту стройку.
***
В церковно-приходской школе идет урок.
Батюшка: - А скажи мне, отрок, как течет электричество по проводам?
Ученик: - С божьей помощью, батюшка!
Батюшка: - Молодец. Садись.
— Удар током взрослого электрического угря может оглушить лошадь.
— Лошадь и капля никотина убивает…
— Действительно. Нежизнеспособная какая-то зверюга…
***
Два начинающих электрика:
— Ты умеешь паять?
— Нет.
— Хреново.
— Ну если хреново, то могу…
***
Всякий электрик знает, что чесать спину неизолированным кабелем очень щекотно!
***
— Изя, что ты делаешь? — Учу алфавит Брайля для слепых. — Зачем?! Ты ведь прекрасно видишь! – Тогда я смогу читать, не включая электричество.
Если двух раздетых грузинов потереть друг о друга, то статического электричества хватит, чтобы зарядить телефон.
***
Профессор:
- Знаете ли вы, что такое электрический ток?
Студент:
- Знал, но забыл.
Профессор поставил ему отлично. Ассистент в недоумении.
- За что?!
- А вы знаете, что такое электрический ток.
- Естественно, нет. Этого никто не знает.
- Вот видите - никто не знает, а он забыл.
***
Разговаривают двое соседей: — Я знаю, что ночью электричество стоит дешевле. Поэтому я всегда стараюсь запрограммировать стирку на 3 часа ночи. — А я и не знал этого, теперь я всегда буду включать свою дрель только ночью.
***
Жизнь — как электричество: — С напряжением встаёшь, с сопротивлением идёшь на работу, весь день искришь, наэлектризованный приходишь с работы, а потом вырубаешься.
В школе в нашем четвертом классе учился один очень недисциплинированный, но смелый пацан. Когда мы, учась во вторую смену вечером зимой, со страхом ожидали диктант по русскому четвертым уроком, он предложил: "Хотите, сейчас во всей школе погаснет свет, и мы пойдем домой!" Мы, конечно согласились. Тогда он достал из кармана три гвоздя, плоскогубцами вставил два из них в розетку, а третий бросил на них сверху. Свет погас, нас отпустили домой. Так я понял, что электричество — великая сила.
***
Электрик на столбе говорит практиканту, оставшемуся на земле:
— Сергей, подними любой провод из висящих двух.
— Что дальше?
— И как?
— Ничего не чувствую.
— Молодец, но второй не трогай: в нем 12 000 вольт.
***
Сколько требуется программистов, чтобы вкрутить лампочку? Ни единого, так как это сугубо аппаратная проблема.
***
СССР, кулинарная книга для юных физиков:
Хотите выяснить, есть ли в супе соль? Погрузите в кастрюлю катод и электрод и подключите ток. Если появится запах хлора, то соли достаточно.