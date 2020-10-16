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    Смешные анекдоты и приколы про электриков

    16.10.2020

    Организации требуется электрик ростом не ниже 190 см для вкручивания лампочек.

    * * *

    Самое точное и ёмкое описание Москвы с высоты птичьего полёта дал в минувший понедельник электрик Сидорчук, который накануне, в пятницу, запутался в проводах на верхнем ярусе телебашни.

    ***

    Электропроводка в этом здании сделана по уникальной, ныне утерянной технологии — без единого матерного слова…

    Молодая мамаша с дитем лет полутора идет по улице и что-то ему рассказывает. Прислушиваюсь на обгоне: "Это дерево ясень, это желтая лавочка, это столбик, штучки на нем называются «изолятор к-709 электрофарфоровый армированный силовой для самонесущих изолированных алюминиевых проводов СИП сечением 25мм», а это котик, он говорит "мяу"…

    ***

    В результате несчастного случая на производстве электрик 2 разряда обеспечил работой плотника 5 разряда.

    ***

    Институт. Лекция по ОБЖ. Профессор:

    — Вы — прораб на стройке. На ваших глазах электрика бьет током, и он падает со столба. Ваши первые действия?

    Студенты:

    — Вызвать скорую!

    — Вызвать милицию!

    — Сообщить родственникам!

    Профессор:

    — Наденьте на труп каску, диэлектрические перчатки и резиновые ботинки, иначе милиция приедет за вами.


    Прораб дает малярам задание покрасить стену и два бидона краски. Обед. Мужикам работать лень и выпить хочется. Решили один бак пропить. Чтобы отмазаться, намазали морду стоящему неподалеку коню краской.

    Приходит прораб в конце дня: все пьяные и стена не докрашена.

    — Почему не докрасили?

    — Краски не хватило.

    — Я ж вам лишнего даже на забор выдавал.

    — Так конь выпил, вон стоит — вся морда в краске.

    — Не сдох еще, сволочь, неделю назад пять коробок электродов у сварщиков сожрал…

    * * *

    — Почему ты так и не предложил выйти за тебя?

    — Твою мать, Петрович, прораб же сказал, что сменами нельзя меняться!

    ***

    Посетитель ресторана обращается к официанту:

    - У вас есть что-нибудь перекусить?

    - Я тут электрик, могу предложить медный провод.


    Глухой таёжный магазин. Чукча, бригадир лесорубов, приходит сдавать обратно партию электропил.

    - Понимаешь, - горячится он, обращаясь к продавцу, - в рекламе написано, что за час можно сделать 5 кубометров дров, однако, а ни у кого из моих ребят больше трёх никак не выходит.

    Продавец на всякий случай суёт шнур в розетку.

    - Ой, - вздрагивает чукча, - а почему она у тебя так зажужжала?

    ***

    — Мы с братом близнецы. Отец нас не различал. А играть водил нас на заброшенную стройку. Однажды мой брат наткнулся на оголенные провода, получив ожоги и шрам на всю жизнь. Отец сказал: «Ну, наконец-то». И перестал нас водить на эту стройку.

    ***

    В церковно-приходской школе идет урок.

    Батюшка: - А скажи мне, отрок, как течет электричество по проводам?

    Ученик: - С божьей помощью, батюшка!

    Батюшка: - Молодец. Садись.


    — Удар током взрослого электрического угря может оглушить лошадь.

    — Лошадь и капля никотина убивает…

    — Действительно. Нежизнеспособная какая-то зверюга…

    ***

    Два начинающих электрика:

    — Ты умеешь паять?

    — Нет.

    — Хреново.

    — Ну если хреново, то могу…

    ***

    Всякий электрик знает, что чесать спину неизолированным кабелем очень щекотно!

    ***

    — Изя, что ты делаешь? — Учу алфавит Брайля для слепых. — Зачем?! Ты ведь прекрасно видишь! – Тогда я смогу читать, не включая электричество.


    Если двух раздетых грузинов потереть друг о друга, то статического электричества хватит, чтобы зарядить телефон.

    ***

    Профессор:

    - Знаете ли вы, что такое электрический ток?

    Студент:

    - Знал, но забыл.

    Профессор поставил ему отлично. Ассистент в недоумении.

    - За что?!

    - А вы знаете, что такое электрический ток.

    - Естественно, нет. Этого никто не знает.

    - Вот видите - никто не знает, а он забыл.

    ***

    Разговаривают двое соседей: — Я знаю, что ночью электричество стоит дешевле. Поэтому я всегда стараюсь запрограммировать стирку на 3 часа ночи. — А я и не знал этого, теперь я всегда буду включать свою дрель только ночью.

    ***

    Жизнь — как электричество: — С напряжением встаёшь, с сопротивлением идёшь на работу, весь день искришь, наэлектризованный приходишь с работы, а потом вырубаешься.


    В школе в нашем четвертом классе учился один очень недисциплинированный, но смелый пацан. Когда мы, учась во вторую смену вечером зимой, со страхом ожидали диктант по русскому четвертым уроком, он предложил: "Хотите, сейчас во всей школе погаснет свет, и мы пойдем домой!" Мы, конечно согласились. Тогда он достал из кармана три гвоздя, плоскогубцами вставил два из них в розетку, а третий бросил на них сверху. Свет погас, нас отпустили домой. Так я понял, что электричество — великая сила.

    ***

    Электрик на столбе говорит практиканту, оставшемуся на земле:

    — Сергей, подними любой провод из висящих двух.

    — Что дальше?

    — И как?

    — Ничего не чувствую.

    — Молодец, но второй не трогай: в нем 12 000 вольт.

    ***

    Сколько требуется программистов, чтобы вкрутить лампочку? Ни единого, так как это сугубо аппаратная проблема.

    ***

    СССР, кулинарная книга для юных физиков:

    Хотите выяснить, есть ли в супе соль? Погрузите в кастрюлю катод и электрод и подключите ток. Если появится запах хлора, то соли достаточно.

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