Смешные анекдоты и приколы про электриков

Организации требуется электрик ростом не ниже 190 см для вкручивания лампочек.

* * *

Самое точное и ёмкое описание Москвы с высоты птичьего полёта дал в минувший понедельник электрик Сидорчук, который накануне, в пятницу, запутался в проводах на верхнем ярусе телебашни.

***

Электропроводка в этом здании сделана по уникальной, ныне утерянной технологии — без единого матерного слова…

Молодая мамаша с дитем лет полутора идет по улице и что-то ему рассказывает. Прислушиваюсь на обгоне: "Это дерево ясень, это желтая лавочка, это столбик, штучки на нем называются «изолятор к-709 электрофарфоровый армированный силовой для самонесущих изолированных алюминиевых проводов СИП сечением 25мм», а это котик, он говорит "мяу"…

***

В результате несчастного случая на производстве электрик 2 разряда обеспечил работой плотника 5 разряда.

***

Институт. Лекция по ОБЖ. Профессор:

— Вы — прораб на стройке. На ваших глазах электрика бьет током, и он падает со столба. Ваши первые действия?

Студенты:

— Вызвать скорую!

— Вызвать милицию!

— Сообщить родственникам!

Профессор:

— Наденьте на труп каску, диэлектрические перчатки и резиновые ботинки, иначе милиция приедет за вами.





Прораб дает малярам задание покрасить стену и два бидона краски. Обед. Мужикам работать лень и выпить хочется. Решили один бак пропить. Чтобы отмазаться, намазали морду стоящему неподалеку коню краской.

Приходит прораб в конце дня: все пьяные и стена не докрашена.

— Почему не докрасили?

— Краски не хватило.

— Я ж вам лишнего даже на забор выдавал.

— Так конь выпил, вон стоит — вся морда в краске.

— Не сдох еще, сволочь, неделю назад пять коробок электродов у сварщиков сожрал…

* * *

— Почему ты так и не предложил выйти за тебя?

— Твою мать, Петрович, прораб же сказал, что сменами нельзя меняться!

***

Посетитель ресторана обращается к официанту:

- У вас есть что-нибудь перекусить?

- Я тут электрик, могу предложить медный провод.





Глухой таёжный магазин. Чукча, бригадир лесорубов, приходит сдавать обратно партию электропил.

- Понимаешь, - горячится он, обращаясь к продавцу, - в рекламе написано, что за час можно сделать 5 кубометров дров, однако, а ни у кого из моих ребят больше трёх никак не выходит.

Продавец на всякий случай суёт шнур в розетку.

- Ой, - вздрагивает чукча, - а почему она у тебя так зажужжала?

***

— Мы с братом близнецы. Отец нас не различал. А играть водил нас на заброшенную стройку. Однажды мой брат наткнулся на оголенные провода, получив ожоги и шрам на всю жизнь. Отец сказал: «Ну, наконец-то». И перестал нас водить на эту стройку.

***

В церковно-приходской школе идет урок.

Батюшка: - А скажи мне, отрок, как течет электричество по проводам?

Ученик: - С божьей помощью, батюшка!

Батюшка: - Молодец. Садись.





— Удар током взрослого электрического угря может оглушить лошадь.

— Лошадь и капля никотина убивает…

— Действительно. Нежизнеспособная какая-то зверюга…

***

Два начинающих электрика:

— Ты умеешь паять?

— Нет.

— Хреново.

— Ну если хреново, то могу…

***

Всякий электрик знает, что чесать спину неизолированным кабелем очень щекотно!

***

— Изя, что ты делаешь? — Учу алфавит Брайля для слепых. — Зачем?! Ты ведь прекрасно видишь! – Тогда я смогу читать, не включая электричество.





Если двух раздетых грузинов потереть друг о друга, то статического электричества хватит, чтобы зарядить телефон.

***

Профессор:

- Знаете ли вы, что такое электрический ток?

Студент:

- Знал, но забыл.

Профессор поставил ему отлично. Ассистент в недоумении.

- За что?!

- А вы знаете, что такое электрический ток.

- Естественно, нет. Этого никто не знает.

- Вот видите - никто не знает, а он забыл.

***

Разговаривают двое соседей: — Я знаю, что ночью электричество стоит дешевле. Поэтому я всегда стараюсь запрограммировать стирку на 3 часа ночи. — А я и не знал этого, теперь я всегда буду включать свою дрель только ночью.

***

Жизнь — как электричество: — С напряжением встаёшь, с сопротивлением идёшь на работу, весь день искришь, наэлектризованный приходишь с работы, а потом вырубаешься.





В школе в нашем четвертом классе учился один очень недисциплинированный, но смелый пацан. Когда мы, учась во вторую смену вечером зимой, со страхом ожидали диктант по русскому четвертым уроком, он предложил: "Хотите, сейчас во всей школе погаснет свет, и мы пойдем домой!" Мы, конечно согласились. Тогда он достал из кармана три гвоздя, плоскогубцами вставил два из них в розетку, а третий бросил на них сверху. Свет погас, нас отпустили домой. Так я понял, что электричество — великая сила.

***

Электрик на столбе говорит практиканту, оставшемуся на земле:

— Сергей, подними любой провод из висящих двух.

— Что дальше?

— И как?

— Ничего не чувствую.

— Молодец, но второй не трогай: в нем 12 000 вольт.

***

Сколько требуется программистов, чтобы вкрутить лампочку? Ни единого, так как это сугубо аппаратная проблема.

***

СССР, кулинарная книга для юных физиков:

Хотите выяснить, есть ли в супе соль? Погрузите в кастрюлю катод и электрод и подключите ток. Если появится запах хлора, то соли достаточно.