Мягкие медные провода

Мягкость и жесткость медных проводов в нормативной документации кабельной продукции не указывается. Мягкий кабель - это гибкий провод для эксплуатации в мороз, и для непрямолинейного стационарного электромонтажа.

Особенности конструкции

Мягкие с гибкими кабелями выпускаются с использованием медных многопроволочных жил с резиновой или пластмассовой изоляцией. В зависимости от количества медных жильных проволок выделяется класс проводниковой гибкости. Он регламентируется по ГОСТу от 2012 года. По ГОСТу выделяется шесть классов.

В кабеле и проводе мягкого класса применяются жилы со второго класса гибкости. Для стационарной прокладки кабельные малопроволочные марки со вторым классом гибкости относятся к мягким.





По ГОСТу от 1980 года кабели делятся на виды по гибкости. Проводники бывают гибкими, повышено гибкими и особо гибкими. Степень гибкости зависит от класса жильной гибкости. Немаловажным фактором мягкости служит изоляционный материал с оболочкой. Резиновая или силиконовая изоляция смогла себя зарекомендовать на морозе. Диапазон температур составляет от -50 до 50 градусов. При более сложных условий используется специальная холодостойкая резина. Она выдерживает -60 градусов. Кроме изоляции с оболочкой, кабель имеет экран с оплеткой, заполнителем, сердечником. Окончательный набор конструктивных мягких элементов зависит от марки.

Плюсы и минусы мягких кабелей

Мягкие кабели отличаются следующими преимуществами: гибкостью, устойчивостью к изломам, большим изгибом, высокой электропроводимостью. Недостатками служит небольшой срок службы с более сложным соединением, необходимостью кабельной оконцовки, небольшой изоляционной толщиной, высокой ценой и окислением жил.

Мягкие кабели, по сравнению с жесткими, более легкие, удобные в монтаже. Их легче использовать в электрических трассах с поворотами. Они удобны в расположении в каналах со штробами, распределительными щитками.

Мягкие кабели подходят для подключения нестационарных электроприборов. Их можно переподключать, заменяя розетки с выключателями. Они имеют большой радиус изгиба, поэтому если нужно монтировать электрические линии с изгибами, нужно отдавать предпочтение мягкому многопроволочному типу кабелей. Из-за улучшенной электрической проводимости, кабели имеют свойства меньшего нагрева.





Минусы мягких кабелей состоят в небольшом сроке службе. Это значит, что по своей конструкции они созданы для периодических, постоянных нагрузок на изгиб и обладают значительно меньшим сроком эксплуатации, по сравнению с другими проводниками. Простая скрутка мягким многопроволочным кабелям не подходит. Она небезопасна для электросоединения и использования. Концы с мягкими многожильными кабелями должны иметь опрессовку с помощью наконечников (для кабелей, имеющих 3-6 класс гибкости).

Чтобы обеспечить гибкость, в мягких проводах используются тонкие изоляционные слои. В случае перенапряжения, использовать их небезопасно для домашней, квартирной электрической проводки. Стоимость их выше, по сравнению с жесткими. Однако с течением времени медные провода начинают быстро окисляться. Если окисление на монолитной жиле не влияет на работу кабеля, то на многопроволочной влияет. Происходит ухудшение контакта, появляется неоднородность сечений жил, увеличение сопротивления и больший нагрев провода.

Выбирая электрический кабель, необходимо учитывать его назначение со способом монтажа. Для стационарной электропрокладки, мягкий кабель не подходит.

Популярные марки

К самым популярным мягким медным проводам относятся следующие кабели:

ВВГ считается мягким электрическим кабелем с двумя гибкими жилами сечением от 16 квадратных миллиметров. Его можно использовать только в одинарной электропрокладке. ВВГнг служит негорючим мягким кабелем с двумя гибкими жилами. Его можно использовать в групповой электропрокладке. КГ, как и КПГ, это - мягкий резиновый проводник, имеющий пятый класс гибкости. Он нужен для подключения промышленных передвижных электроприборов со сварочными аппаратами и удлинителями.

КОГ является мягким сварочным кабелем, имеющим медные жилы шестого класса гибкости. ПВС считается мягким кабелем для удлинителей. Он относится к пятому классу гибкости. Широко применяется для подключения бытовых электрических приборов. Вне зависимости от вида, все указанные электрические проводники отличаются оптимальными характеристиками для дома и производства.