Классификация

Выбор силового кабеля нужно осуществлять тщательным образом. Он будет зависеть того, какой тип имеет подключаемый объект и какие у него условия монтажа. Для удобства силовые кабели классифицируются по трем признакам:

напряжению (от 0,66 киловатт и выше 750 киловатт);

изоляционному материалу (в составе кабеля может находиться пластик, полиэтилен, резина, бумага);

форме, материалу токоведущих жил (кабели бывают алюминиевыми, медными, по форме - круглыми, секторными, сегментными).

По типу заземления силовые кабели высокого напряжения бывают земельными энергетическими, многожильными, неизолированными, самонесущими и с воздушной изоляцией. Делятся также на виды по площади поперечного сечения и маркировке. Известными марками являются проводники АВВГ, ВВГ. ВВГнг, ВБбШв и NYM. Буква А говорит о том, что в проводнике используется алюминий, В - винил, Р - резина, Б - броня. Обозначение "нг" дает понимание о том, что кабель относится к негорючим проводникам. NYM - усовершенствованный аналог ВВГ с мелованной негорючей резиной, защищенной от действия ультрафиолета.





Характеристика силовых кабелей высокого напряжения

Силовые кабели высокого напряжения - одна из распространенных групп кабельной продукции, используемой в промышленности. К ней относятся проводники, имеющие номинальное напряжение в 110, 150, 220, 380 и 500 киловатт. Они предназначены для передачи крупных электроэнергетических мощностей. Используются в глубоких водах в крупных городах, крупных гидро- и тепловых электрических станциях. Применяются для питания энергоемких промышленных комплексов. Нередко используются на установках автомобильных заводах, металлургических и химических предприятий.

Для обеспечения их надежной работы при высоком напряжении электрического поля, кабельная изоляция работает в постоянном избыточном давлении изоляционного масла, чтобы предотвратить частичные разряды в изоляционной структуре. Для изготовления кабеля его тщательно термовакуумно обрабатывают. Это позволяет обеспечить минимальные диэлектрические изоляционные потери, определяющие высокий рабочий кабельный ресурс.

Силовые кабели высокого напряжения, имеющие полиэтиленовую изоляцию, менее трудоемки в обслуживании, не нуждаются в капитальных затратах на сооружение кабельных линий. Их можно прокладывать, не учитывая ограничения разностей уровней на трассе. Они обладают повышенной нагрузочной способностью, стойкостью к токам короткого замыкания благодаря повышенной тепловой стойкости изоляции.

Большинство кабелей, рассчитанных на постоянный ток и напряжение в 400 киловольт, работают на высоком, низком давлении. Они обладают бумажной изоляцией, имеющей высокую электрическую прочность. Зарубежные кабели изготавливаются с газовым наполнением. Защитой кабеля выступает броня.





Конструкция

Силовые кабели высокого напряжения имеют в своей конструкции токопроводящие жилы, изоляцию, оболочку, защитный покров, экран, жилу заземления и заполнитель. Токопроводящие жилы передают электроэнергию, нулевые используются для протекания разности токов фаз, если они неравномерно нагружены. Жилы заземления - вспомогательные элементы, нужны для соединения не находящихся под рабочим напряжением металлических электроустановочных частей. Изоляция обеспечивает необходимую электрическую прочность токопроводящим кабельным жилам. Защитный покров нужен для сохранения безопасности кабельной оболочки от внешнего воздействия. Конструкция кабеля, в целом, выполняется в специальном техническом решении, регулирующем электрическое поле, которое воздействует на изоляцию. Электрическое поле проводника неоднородное.