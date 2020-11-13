Способы соединения кабеля

Способы кабельного соединения

Чтобы добиться качественного, бесперебойного поступления электричества в дом, необходимо правильно соединить электропровода между собой. При ошибке не только будет нарушена работоспособность бытового оборудования, но и появится опасность возникновения пожара.

На данный момент известны три способа, для использования которых нужно иметь оборудование и знать электротехнику:

процедура пайки;

процесс сварки;

обжим с помощью гильз.

Есть способы кабельного соединения, для которых не нужно иметь знания и инструменты:

соединение с помощью клеммных колодок;

электромонтаж с помощью пружинных зажимов;

использование колпаков СИЗ;

болтовой тип подключения.

Выбор контакта зависит от того, какие он имеет характеристики. Следует учитывать вид с жильным материалом, количеством проводников и эксплуатационными требованиями.

Спайка

Спайка считается популярным методом кабельного контакта. Для работы требуется применить паяльник с канифолью. Может потребоваться припой и наждачная бумага. Для пайки требуется выполнение следующих работ:

изоляционная зачистка;

очистка от окислений наждачкой;

залужение контактов канифолью;

сбор проводников;

охлаждение места спайки.

Сложность процедуры состоит в том, что необходимо обладать профессиональными навыками. Воспрещено допускать перегрева места припоя, перекрутку его во время нагрева. В противном случае изоляция расплавится. Важно обеспечение качественного, надежного контакта проводов. Пайка применяется в малоточной электрике.





Без пайки

Проводниковое соединение без пайки необходимо выполнять особыми соединительными крепежами. Есть возможность совмещение провода при помощи скрутки. Скрутка - популярный метод, не нуждающийся в использовании инструментов, но ненадежный метод. По нормам ПУЭ скрутка воспрещена.

Медный проводник возможно соединить с помощью клеммной колодки с зажимом, болтом и спайкой. Кабель алюминиевого типа соединяется любым из методов. Однако во время соединения металл необходимо зачистить самостоятельно от изоляции.

Прямое соединение медного и алюминиевого провода нельзя допускать во избежание сильного нагрева, ослабевания контакта с течением времени. Лучше использовать клеммник с болтовым соединением или специальными ответвительными зажимами.

Опрессовка

Для использования этого метода нужно иметь специальное оборудование. Опрессовка проводов с помощью гильз проводится как с медным, так и алюминиевым проводом, имеющим разный диаметр. Опрессовка производится после изоляционной зачистки, скрутки, вставки в гильзу, обжима проводников специальными клещами. Выбор гильзя связан со сложностями. Неправильно подобранный диаметр не вызывает надежного контакта.

Соединение болтами

Для контакта необходимо использовать болты с гайками и шайбами. Место соединения получается надежным, конструкция начинает занимать много места. Ее неудобно использовать при кладке. Чтобы соединить проводники болтами, необходимо зачистить изоляцию, на болт надеть шайбу, а потом затянуть конструкцию гайкой.

Использование клеммников

Клеммник - контактная пластина в полимерном, карболитовом корпусе. Он бывает ножевым, штыревым, винтовым, зажимным и колпачковым. С его помощью можно соединить провода любому пользователю. Соединение происходит в четыре этапа. Необходимо сделать зачистку, удаление оксидной пленки, установку проводов в гнезда и фиксацию их с помощью болтов. В одну клемму можно поместить только два провода. Тем не менее, можно соединить кабели, имеющие разные диаметры.





Соединители

Соединение проводов сегодня осуществляется также винтовыми зажимами, клеммами и силовыми зажимами. Соединителями выступают клипсы с пружинными, соединительными зажимами, муфтами. Последние выполняются в виде металлической трубки, используются для проводников, имеющих 16 миллиметровое сечение максимально. Фиксируются силовым обжимом. Не применяются для одножильного провода.

В результате, соединение кабелей возможно разными способами. Выбор метода будет зависеть от материала проводника, диаметра его сечения и других параметров. В случае ненадежного контакта есть риск появления пожара.