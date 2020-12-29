Судовые кабеля и провода: отличия от стандартных

Классификация судовых кабелей

Судовые кабеля делятся на виды по климатическому исполнению, конструкции, назначению, номинальному показателю рабочего напряжения и материалу изоляционной оболочки. По климатическому исполнению судовые кабеля и провода создаются для макроклиматического морского, сухопутного региона, тропического, умеренно холодного климата, влажного, сухого тропического климата. По конструкции проводники делаются из бронированных лент, панцирной оплетки, общего экрана и экрана по жилам. По назначению кабели бывают связными, контрольными, силовыми и комбинированными. По номинальному показателю рабочего напряжения есть модели постоянного, переменного тока. По конструктивному, изоляционному материалу, источники бывают фторопластовыми, полиэтиленовыми, из ПВХ или резиновыми.





Параметры и обязанности

Судовые кабеля с номинальным сечением токопроводящих жил до 400 квадратных миллиметров, количеством жил до 74 штук и кабельным парам до 38 штук. В судовых электрических сетях применяются проводники разных марок с эксплуатационными условиями, назначениями, местами прокладки.

Судовые кабеля должны отвечать технологическим условиям. Они должны быть устойчивыми в соленой воде, масле, нефтяном продукте, механически прочными при ударном сотрясении, вибрации и тряске. Проводники должны выдерживать температурное воздействие в 50 градусов, сохранять изоляционное свойство во время увеличенного уровня влажности и выдерживать ряд существенных механических воздействий с многократными резкими изгибами.

Изготовления судовых кабелей происходит из токопроводящих жильных источников, которая создается из тонких, гибких, механически прочных проволок. Жилы имеют изоляцию с синтетической, натуральной резиной. Она обладает отличной тепловой стойкостью, которая обеспечивает показатель высокого изоляционного электрического сопротивления и допускает продолжительное нагревание до 65 градусов. Защитные виды оболочек, а именно хлопчатобумажные, свинцовые, маслостойкие, резиновые источники, предотвращают механические повреждения со влажностью, попаданием влаги на изоляционные кабельные оболочки.





Судовые кабеля, которые используются в осветительной, силовой сети, выдерживают показатель напряжения до 1000 ватт постоянного с переменным током. Защитные виды оболочек, которые выполняются из резины, покрывают оплетками из меди или стали. Они необходимы от механического действия. Оплетки, сделанные из меди, обеспечивают радиоприемное экранирование.

Маркировка

Судовые кабеля имеют следующую расшифровку маркировки:

М - морской тип кабеля;

С - свинец в составе оболочки, изоляции;

Г - гибкость проводника;

Ш - тип кабеля шланг;

Т - телефонный проводниковый тип;

Э - экранированный тип кабеля;

П - панцирный тип оплетки из стали;

Р - резина в составе оболочки, изоляции;

Н - негорючий тип проводника;

К - кабель.

Судовые сети включают в себя кабели, которые имеют разное количество жил. Судовые кабеля бывают одножильными, многожильными. Вторые используются для электрических установок слабого тока. Первые применяются в более мощных установках. При трехфазном токе применяются трехжильные кабели, а при однофазном токе используются одножильные, двухжильные источники.



Популярные марки

Морские кабели, подобно другим проводникам, имеют свою маркировку. Популярными источниками являются модели КНР, КНРТ, СПОВ, НРШМ, КМПВ. КНР - проводники, не поддерживающие горение во время одиночной прокладки. КНРТ - источники, которые используются для неподвижных установок как на судах с прибрежной территорией. СПОВ - судовые кабеля, имеющие облученную полиэтиленовую оболочку и пластификатную изоляцию. Они применяются для сигнализации, управления и освещения. НРШМ используются в цепях управления, они боятся ультрафиолетовых лучей. КМПВ предназначаются для использования в сетях управления, сигнализации, имеют повышенный срок эксплуатации, стойкость к механическому воздействию.