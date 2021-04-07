Таблица расчета нагрузки медных проводов

Электросеть является потенциальным источником возможного возникновения пожара. Чтобы предупредить опасность, нужно внимательно отнестись к ее монтажу. Проводка внутри помещения должна проводиться строго по установленным правилам и требованиям. Для того чтобы легче было ориентироваться при выборе материала для монтажа, была разработана таблицу сечения кабелей по мощности, в которой указаны все возможные нюансы подсчетов напряжения по устанавливаемой сети.

Что такое сечение провода, и как его рассчитать?

Сечение кабеля – это площадь жилки, полученная во время разрезания провода. В процессе монтажа необходимо внимательно отнестись к сечению провода, благодаря этому можно предотвратить возгорание в проводке. Происходит это потому, что при соотношении низкого сечения и высокой нагрузки происходит нагрев провода, из-за чего изоляция начинает плавиться, а вскоре и воспламеняется.

Провода с большим сечением безопасны, поскольку выдерживают большие нагрузки, но по своей стоимости иногда несут неоправданные финансовые затраты. Правильно будет проводить электросеть в доме из расчета планируемого подключения приборов и техники, выбрав для этого оптимальное сечение. Все правила расчетов смотрите в ПУЭ (номера таблицы 1, 3, 4).





Подбирается сечение по следующим параметрам:

сила тока, измеряемая в Амперах;

мощность, указывается в киловаттах;

тип материалов, используемых в проводке, алюминиевая или медная жилка;

количество подводимых фаз.

Как выбрать сечение по мощности?

Сечение выбирают в первую очередь, рассчитав его по мощности. Для этого ведется подсчет всех приборов, которые будут использоваться в доме. Мощность бытовой техники можно увидеть на самом приборе. К сумме прибавляется от двух до трех киловатт, учитывая будущие покупки электротоваров.

Внутри дома лучше всего использовать исключительно медную проводку, поскольку она лучше проводит ток, при этом гибкая и имеет большой срок эксплуатации в отличие от алюминиевых жилок. Единственный недостаток – высокая стоимость материала.

В таблице «Правил установки электрооборудования» указывается сечение жилки внутридомовой проводки, изготовленной из меди.





Рассмотрев указанные примеры, можно увидеть, что в данном случае расчеты проводятся, исходя из показателей мощности и силы тока.

Таблица сечения проводов из алюминия составляются по другому принципу. Поскольку сила тока в такой проводке значительно меняется, то нужно учитывать следующие показатели:

длину используемого кабеля;

сечение его жилок;

сопротивление, которое способен оказывать материал провода;

какую температуру нагрева может выдерживать кабель.

Таким образом в таблице указывается, в каком соотношении будут сила тока и сечение жилки. Подробнее можно посмотреть таблицу ниже.





Как рассчитать сечение по мощности и длине кабеля

При подведении подсчетов нужно помнить, что при сопротивлении материала часть тока теряется. Поэтому длина кабеля значительно влияет на потерю напряжения. Подобное явление возникает на больших участках электросети, длина проводки которого измеряется в километрах. В быту этот показатель довольно низкий.

Чтобы правильно вычислить сечение жилок, можно воспользоваться следующими формулами:

Для вычисления силы тока понадобится произвести расчет: I = Р / (U cos ф)

I – показатель, который необходимо вычислить;

Р – мощность приборов, которые будут использоваться в быту;

U – напряжение, что поступит в сеть;

cos ф – показатель, который означает подключаемую электротехнику.

Чтобы определить сечение провода, рекомендуется воспользоваться следующей формулой: Rо=р L / S

Rо – показатель сопротивления материала проводника;

Р – показатель сопротивления материала, используемого для проводки;

L – общая длина кабеля, используемого для проведения электросети в доме;

S – площадь жилки на сечении

Какая проводка будет использоваться: закрытая или открытая?

Прокладывая электросеть по помещению, необходимо принимать во внимание все ее особенности и количество узлов.

Рассчитывая, какая нагрузка будет поступать на проведенную проводку, клиент должен определиться с тем, как она будет проходить по помещению, снаружи стен или будет закрыта штукатуркой.

Если помещение, в котором будет укладываться проводка, изготовлено из кирпича или бетона, то кабель рекомендуется положить в специальные канавки и закрыть штукатуркой. В домах, построенных из дерева, проводка должна проходить по обработанной поверхности, а в качестве защитного кожуха используют специальные каналы для электрокабеля или гофрированную трубу. Кроме того, в первом случае электрики рекомендуют использовать кабеля электропровода плоской формы, для открытого типа – форма кабеля должна быть круглой.