Телефонный кабель: где применяется и какой бывает?

Расшифровка телефонного кабеля

Для того, чтобы упростить процесс подбора кабеля с требуемыми техническими и функциональными характеристиками, применяется специальная маркировка проводов, которая содержит информацию о предназначении конкретного кабеля и особенностях его технического исполнения. Также маркировка содержит данные о виде скрутки кабеля, наличии внешней защиты, количестве проводов и их диаметре.

Марки применяемых для телефонной связи кабелей начинаются с буквы Т. Вторая буква в маркировке говорит о наличии покрова либо его отсутствии. Наличие третьей буквы свидетельствует о присутствии звёздной скрутки. Последующие цифры несут информацию о числе жил и их диаметре, а также разновидности скрутки. Например:

ТПВ - телефонный кабель с изоляцией из полиэтилена;

ТПВнг– телефонный полиэтиленовый кабель пониженной горючести;

ТППэп– телефонный кабель с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, снабженный алюмополимерным экраном;

ТСКВ – телефонный соединительный кабель с оболочкой из ПВХ.





Разновидности телефонных кабелей

Голый телефонный кабель нашёл своё применение при монтаже по стенам, в подземных помещениях либо подвешивают на воздушных линиях. Диаметр такого провода может быть 0,4; 0,5 и 0,7 мм, а его жилы изолируют цельным слоем бумажной массы или же при помощи бумажной ленты, которую накладывают по спирали, перекрывая один виток другим.

В одной паре две изолированные жилы обматываются хлопчатобумажной нитью таким образом, чтобы облегчить разделение по парам в процессе выполнения его укладки. В паре предусмотрен следующий окрас изоляции жил: одна – жёлтая, вторая – синяя или красная. При этом каждый повив содержит одну контрольную пару, которая выделяется среди других цветом изоляции. Один повив от другого отделяет хлопчатобумажная пряжа. Производится такой кабель объёмом от 10 до 1200 пар с длиною кусков не меньше, чем 100 м.

В процессе монтажа телефонных сетей применяют телефонные кабели с изоляцией из ПВХ, в которых присутствует оболочка. Она может быть выполнена из полиэтилена (ТПП) либо из поливинилхлорида (ТВП), при этом изоляция – только из полиэтилена.





В таком кабеле диаметр жил из меди составляет 0,32; 0,4; 0,5 или 0,7 мм. Скрутку жил производят попарно либо вчетверо, а для сердечника – повившую либо пучковую. Сверху на скрученный сердечник наносится поясная изоляция, выполненная из лент полиэтилена, сверху – экран из алюминиевой ленты, а под ней – лужёная проволока с диаметром 0,5 мм. Производят провода ТПП и ТВП объёмом от 5 до 600 пар (либо от 5 до 300 четвёрок).

От наличия тех или иных качеств зависит цена кабеля. При прокладке телефонной линии следует предусмотреть метраж кабеля с запасом, так как срощенная «витая пара» способна значительно ухудшить качество связи. Достоинством данного кабеля является также возможность одновременного подключения по одному проводу к телефонной сети и интернета.

О чём помнить при покупке