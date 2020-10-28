Телефонный кабель ТППЭП 10х2х0.5 - проводник, который применяется для телефонной связной линии. Сегодня, используя дополнительную аппаратуру, пропускная способность проводника существенно увеличивается. Он имеет практичные характеристики, благодаря чему его можно применять для создания наземной, подземной линии связи в почве.

Расшифровка ТППЭП

Маркировка телефонного кабеля ТППЭП 10х2х0.5 расшифровывается просто: Т - телефонный, П - полиэтиленовая изоляция, П - полиэтиленовая оболочка, ЭП - алюмополимерный ленточный экран, 10 - количество жил, 2 - парный тип скрутки, 0,5 - диаметр жил.





Конструкция

Кабель, формирующий линию связи или управляющего сигнала, достигает в длину от 125 до 500 метров, имеет индивидуальную расцветку каждой жилы в пучке. Изготавливается на многих российских заводах и пользуется спросом у покупателей. Кабель ТППЭП 10х2х0.5 состоит из:

токопроводящей медной круглой проволочной жилы;

сплошной полиэтиленовой изоляции;

трехслойной пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляции (при ТПпП);

скрученной пары;

элементарных пяти- или десятипарных пучков;

главных 50- или 100-парных пучков;

скрученного металлического сердечника;

поясной поливинилхлоридной изоляции;

алюмополимерной ленты экрана, под которым находится медная заземленная контактная проволока.

Также в состав телефонного кабеля входит полиэтиленовая оболочка. Включает в себя оплеточные, силовые и уплотнительные элементы.

Предназначение функциональных элементов кабеля

Гидрофобный наполнитель кабеля ТППЭП 10х2х0.5используется, чтобы вытеснять влагу, предотвращать электрические пробои и коррозийные процессы. Внешние промежуточные оболочки в проводнике нужны для обеспечения электрической изоляции, герметичности. Экран улучшает помехозащищенность, что необходимо в городской среде. Продольный провод применяют для более быстрого подключения.





Применение

Телефонный кабель ТППЭП 10х2х0.5 предназначен для эксплуатации в местной связной сети, имеет напряжение на дистанционном питании в 220 и 145 Вольт. Работает при 50 герц частотном токе переменного типа или при напряжении 200 Вольт тока постоянного типа. Его можно использовать, чтобы проложить в телефонной линии. Он подойдет для прокладки в канализации с коллектором, шахтой, стеной и воздушной связной подвеской. Проводник используют в условиях увеличенного внешнего магнитного влияния. При этом исключена влажность при прокладке и воздействие почвенного электролита под кабельную оболочку. Используется без гидрофобного наполнения с 100 парным числом под избыточным воздушным, азотистым давлением в 0,098 микропаскаль.

Технические характеристики ТППЭП

Телефонный кабель ТППЭП 10х2х0.5 создается по ГОСТу 15150 в специальном исполнении ТС. Относится к УХЛ категории, работает при максимальных температурных значениях от 60 до -50 градусов и влажности до -98%. Проводник прокладывается при температурном показателе от -15 до 60 градусов, при низкой влажности. Имеет разрывную нагрузку в 50 Ньютон на квадратный миллиметр, гарантийный эксплуатационный срок в 3 года и минимальный эксплуатационный срок в 20 лет.

Как устанавливать?

Телефонный кабель устанавливается в алюминиевом монтажном лотке, штробе, канале, открытом крепежном стеновом варианте и подвесной воздушной системе. Чтобы продлить срок кабельной службы производитель рекомендует соблюдать правила:

температуры установки;

предельной нагрузки;

диаметра изгиба;

максимального тока и напряжения использования кабеля.

Чтобы улучшить защищенность от электрической, магнитной помехи изготовитель советует отдавать предпочтение модели, которая имеет эффективную экранировку. При повышении скорости передачи информации требуется более мощный проводник. При открытом типе монтажа необходимо выбирать оболочку, которая более стойко относится к действию ультрафиолета. Металлическая лента сможет уберечь проводник от механических повреждений в таком случае. При соблюдении всех эксплуатационный условий, кабель, имеющий сплошную изоляцию жил, алюмополимерный ленточный экран, становится незаменимым элементом для прокладки в канализации с коллектором, шахтой, подвеской на связной воздушной линии.