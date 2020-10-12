Термопарный кабель: особенности и характеристики

Особенности термопарного кабеля

Термопарные кабели стойко переносят воздействие различных температур, имеют большой срок службы, устойчивы к воздействию масел, кислот, коррозии. Они изготавливаются из разных сплавов и термоэлектродных металлов, таких как: медь и констан /копель; хромель, копель и/или алюмень; никель, кобальт и алюминий; никель, железо и спецкопель. Сплавы имеют низкую плотность, жаропрочность, высокое удельное электрическое сопротивление, значительную электродвижущую силу. Термопарный кабель используется в термопаре от точки зондирования до точки компенсации холодного спая (конец cjc), где измеряется сигнал.

Изделия применяются часто в качестве контрольной термопары для распределения тепла в промышленной печи. Благодаря сплавам образуется термодвижущая сила в тех местах, где находится соединение двух концов проводника. Они имеют одинаковую температуру нагрева, называются термоэлектродами, а их пара называется термопарой.





Характеристики термопарного кабеля

Кабель может быть однопроволочным и многопроволочным. Его калибровка проводится в соответствии со стандартами и нормами, указываются диапазоны измеряемой температуры и допустимые отклонения от номинальных статистических характеристик.

У провода с сечением жилы 0,10 мм². количество жил составляет 13, диаметр которых 0,1 мм. Провод с сечением жилы 0,14 мм². может иметь жилы 0,48 и 0,49 мм с количеством проволок соответственно 7 (0,16 мм) и 18 (0,1 мм). Кабель с сечением жилы 0,18 мм² имеет 10 проволок диаметром 0,15 мм. Провод с сечением 0,22 мм². имеет 7 проволок по 0,2 мм. Провод с сечением 0,25 мм². может иметь 15 или 22 проволоки диаметром соответственно 0,15 и 0,1 мм. Кабель с сечением 0,50 мм² имеет 7,16 или 19 проволок диаметром по 0,3, 0,2 и 0,18 мм соответственно. Провод с сечением 0,75 мм² имеет 24 или 19 проволок диаметром 0,2 или 0,23 мм. Строение кабеля с сечением 1,5 мм² составляет 48 или 37 проволок диаметром 0,2 и 0,23 мм. Самое большое сечение 25 мм² имеет провод, строение которого – 196 проволок диаметром 0,4 мм.

Средние показатели переменного напряжения с частотой 50 Гц составляют 1000 В. Максимальная рабочая температура достигает до +250 градусов Цельсия. Кабель сохраняет работоспособность при влажности воздуха до 98%, температура эксплуатации в пределах от -60 до +175 градусов. Каталог термопарного кабеля имеет более подробные характеристики, поэтому перед приобретением можно сравнить изделия, выбрать нужный кабель.





Конструкция термопарного кабеля

Любой вид термопарного провода из одной или нескольких жил термоэлектродной проволоки. Сверху они покрыты изоляционным слоем. Конструкцией одножильного кабеля предусмотрено нанесение термостойкой изоляции. В двухжильном – параллельно укладываются проволоки из разных сплавов, изолируются друг от друга. Сверху они заключены во внешнюю оболочку.

Термопарные провода разных типов отличаются между собой не только сечением жил, но и типом изоляционной оболочки. В зависимости от этого изделия могут быть гибкими или жесткими. В качестве изоляции для термопары используется оплетка. Она изготавливается из стеклонитей, имеющих высокую нагревостойкость.

Изоляция

Самый распространенный тип изоляции – кремнеземная нить. Она не впитывает жидкости и устойчиво переносит различные виды механического воздействия. Цена на термопарный кабель достаточно высокая, но это компенсируется большим сроком службы и стойкостью к воздействию высоких температур.

Внешняя оболочка изготавливается из поливинилхлорида, фторопласта, силикона, свинца или латуни. На некоторых марках имеется металлические трубки, выполненные из нержавеющей стали. Токоведущие жилы также изолированы между собой, а полость засыпана керамическим порошком.

Область применения

Термопарный провод применяется в различных отраслях, но в основном, его используют в оборудовании в качестве загрузочных термопар. Такое оборудование контролирует равномерное распределение тепла и показатели температуры в помещениях промышленных предприятий и в лабораторных печах. Также изделия используют при обработке сырья, деталей или заготовок для измерения их температуры.

В заключение

Если сравнивать термопарный кабель со стандартными, он имеет ряд преимуществ. Основным считается то, что изделие не боится изгибов и вибрационной нагрузки. Его часто используют в труднодоступных местах. Если заказать кабель, он не испортится в процессе доставки. Его концы изолируются водонепроницаемым материалом. Кабель имеет высокие прочностные характеристики и большой срок службы.