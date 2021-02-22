Типичные ошибки при вводе СИП в дом

Для подключения частного дома к магистральной сети энергоснабжения, в основном, используют изолированный провод СИП. Когда-то для подвода электричества достаточно было купить длинный провод и вызвать электрика, который «сажал» провода на гребенку за час. Однако сегодня хозяева предпочитают более безопасные способы подключения дома к магистральным проводам. В статье мы расскажем о ошибках, которые допускают многие при попытках самостоятельно ввести СИП.



Неправильный выбор арматуры

Важно! Внутри дома прокладывать провода СИП строго запрещено, так как этот вид кабельной продукции пожароопасен.

Одного провода недостаточно для подключения дома к сети: пригодится еще арматура со сложными условными обозначениями. Воздушный ввод состоит из узла подключения на опоре, СИП и узла подключения на фасаде. Для соединения дома с магистральной линией нужна арматура, ориентированная на абонентское ответвление, а не на магистральную линию.

Еще для монтажа понадобится:

2 кронштейна;

2 анкерных зажима под 2 кабеля;

2 м бандажной ленты;

2 скрепы;

4 прокалывающих зажима;

1-7 фасадных креплений;

4 концевых колпачка.

Идеальный вариант — когда все перечисленное покупает и применяет электрик, который умеет подключать дома к магистральным линиям. Мастер точно не ошибется в выборе.





Зацепка кабеля за элементы конструкций

СИП нужно как-то зафиксировать на опоре. Нельзя прикреплять его к траверсам, штырям и другим непредназначенным для этого элементам. Правильный вариант — купить специальный крючок или кронштейн и прикрепить его к опоре нержавеющей бандажной лентой. Для работы с бандажной лентой нужна машинка, которая умеет фиксировать ленту скрепой или бюгелем. Ширина скрепы должна совпадать с шириной ленты. Если ширина ленты 1 см, а скрепы — 2 см, скрепить ее не удастся.

В отсутствие машинки для бандажной ленты можно затянуть ее хомутом с помощью гаечного ключа.





Петли на кабеле при натяжке зажима

СИП прикрепляется к кронштейну анкерным зажимом. В него вставляются все токопроводящие жилы кабеля и закручиваются болтами или раздвигается клином. Ошибка некоторых электриков — бить по клину молотком. Этого делать нельзя: зажим натягивается вручную и сам занимает нужное положение.

Также важно не путать глухой зажим под провода без изоляции типа АС со специальным зажимом под СИП. Во втором случае токопроводящие жилы встают в отдельную канавку, и их расклинивают.

Нельзя брать анкерный зажим от СИП-2 и применять для крепления СИП-4. СИП-2 можно использовать только для одного провода.





Не притягивать СИП стяжками к магистрали

Неопытные электрики считают, что из-за отсутствия стяжек провод не перегреется. Но если края кабеля будут болтаться и биться обо все вокруг, однажды они нарушат контакт, и дом останется без света. Чтобы этого не происходило, важно правильно отмерять длину запасного кабеля и не допускать огромных петель.

Использовать анкера с большой разрушающей нагрузкой

СИП прикрепляют к фасаду с помощью такого же кронштейна, какой использовали для опоры. Если дом деревянный, можно прикрепить СИП с использованием шурупов-глухарей. Еще один вариант — купить саморезы для реек. Если здание сложено из кирпича или бетонных блоков, понадобится клиновой анкер. Если фасад оштукатурен, кронштейн стоит заменить крюком-шурупом. Для установки крюка-шурупа нужно единожды просверлить основание и вкрутить изделие в отверстие. За крюк-шуруп заводят анкерный зажим с кабелями.

Распространенная ошибка на этом этапе — применять анкер-болты с повышенной разрушающей нагрузкой. Они испортят фасад, но не прикрепят кабель надежнее, чем безвредный для стены крюк-шуруп.





Заведение СИП сразу в дом

Делать этого категорически нельзя, потому что СИП — горючий кабель, который вспыхивает с многочисленными искрами и приводит к пожару. Чтобы СИП находился на удалении от фасада, нужно купить дистанционный крепеж с хомутом.

Также не стоит прокладывать провод вплотную к стене. Его нужно отделять от основания на 6-7 см.





Выводы

Работа с СИП состоит из многочисленных важных нюансов. Чтобы дом никогда не оставался без света и не подвергался риску пожара, крайне желательно доверить завод СИП опытному и добросовестному электрику, который учтет все тонкости.