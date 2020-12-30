Типы монтажного кабеля

Понятие и конструкция монтажного кабеля

Монтажные кабели - электрические кабели, используемые для подключения электрических приборов. Особенность монтажа заключается в неподвижности. Во избежание повреждения кабеля во время укладки, он имеет особую гибкость. Изделие включает в себя:

мелкую сердцевину;

внутреннюю изоляцию;

внешнюю изоляцию.

Толщина проволоки варьируется по предназначению кабеля со средой применения. Многие виды обладают луженой сердцевиной, благодаря чему упрощается соединение при надобности. Внутренняя изоляция изготавливается из нитей лавсана, капрона и стекла. Иногда она формируется из полимерного материала. Внешняя изоляция создается из полиэтилена с поливинилхлоридом.





Провода с кабелям и шнурами содержат как буквенные, так и цифровые обозначения. Цифры обозначают количество жил с площадью сечения. При отсутствии первой цифры речь идет об одной жиле кабеля. Маркируются монтажные кабели следующими буквами:

М - монтажный тип кабеля;

Г - гибкость, многопроволочность исполнения;

Ш - шелк полиамидного типа в качестве изоляционной оболочки;

В - винил или поливинилхлорид в составе изоляции;

К - капрон в составе изоляции;

Л - лакировка;

С - обмотка, оплетка из стекловолокна;

Д - двойной тип оплетки;

О - полиамидный тип шелка для оплетки.

Разновидности кабелей

Монтажные проводники классифицируют по разным признакам. В зависимости от предназначения, кабели бывают экранированными и лакированными. По жилам проводники имеют одножильную, многожильную структуру. Количество жил становится не больше трех штук. Связано это с небольшим проводниковым сечением.

В электрических монтажных работах помимо специализированных монтажных маркировок применяются три проводниковые марки:

РКГМ - кабель, состоящий из одной жилы с площадью сечения в 120 квадратных миллиметров;

ПНСВ - проводник одножильного нагревательного типа, изготавливаемого из специальной стали;

ВПП- кабель, состоящий из медной нити с 25 квадратным миллиметровым сечением. Он используется в работе скважинного насоса.

Монтажные кабели служат важным элементом во всех электрических системах. По этой причине к выбору проводника необходимо тщательным образом подходить для обеспечения долговечной, надежной конструктивной работы.

Сфера применения

Монтажные виды кабелей, которые изготавливаются по требованиям ГОСТа, обладают эластичностью, полимерной изоляционной прочностью. Изделия используют как в промышленном, так и жилищном, бытовом секторе. Кабели с высокой токовой номинальной частотой применяются в системах связи в радиоэлектронике. Изделия имеют повышенную гибкость. Они могут быть размещены в распределительном сложном щите. Монтажные виды кабелей применяются во всех типах энергетических систем. Делать выбор изделий необходимо тщательно, во избежание ошибок с модификацией. Принять во внимание правильность кабелей для получения долгой, безопасной работы энергетических установок.





Популярные типы

Монтажные кабели бывают экранированными и лакированными, одножильными и многожильными. Тем не менее, есть пять популярных типов проводов для электромонтажа:

МККШВ



МКЭШ

МКШВ

МКЭШВнг

Эти маркировки монтажного кабеля отличаются своей конструкцией. МКШВ - монтажный кабель в защитном ПВХ-шланге с ПВХ изоляцией. МККШВ отличается от него наличием брони из стальных проволок. МКЭШ - это экранированный монтажный кабель в ПВХ-шланге. Его модификацией является МКЭШВнг - такой же экранированный кабель но с изоляцией жил из ПВХ и в негорючем исполнении.