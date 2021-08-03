Укладка кабеля в траншею: основные правила и ошибки

Первый вариант требует меньше усилий и финансовых затрат, поэтому многие владельцы участков считают, что он является лучшим. Однако, если изучить все недостатки прокладки по воздуху, можно понять, что укладка кабелей в траншеи более выгодна. К примеру, если между объектами слишком большое расстояние, не обойтись без установки дополнительных столбов. Наличие кабелей в воздухе несколько неприятно, если речь идет о домашнем участке, особенно, если рядом есть деревья, которые могут их повредить. Именно по этим причинам множество людей предпочитают подземный способ.
Эта статья содержит разбор основных нюансов при прокладке электросетей в траншеях и распространенных ошибок в выполнении этих работ.
Основные правила для укладки кабелей в траншеи
При укладке электрических кабелей в подземные траншеи важно учитывать все требования, которые содержатся в Правилах устройства электрических установок. Заранее нужно подумать о составлении максимально точной схемы прокладки.
Более удобным вариантом считается прокладывание трассы по прямой линии, поскольку так можно существенно сэкономить на приобретении материалов, но чаще на участках есть препятствия, из-за которых упрощенная укладка невозможна. Рассмотрим некоторые из правил для правильной установки кабелей в траншеях под землей.
- При прокладке трассы лучше обходить большие деревья, их корневая система может нарушить целостность конструкции. Лучше сделать это на расстоянии минимум в 1-1,5 метра, а если есть возможность, то еще больше.
- Прокладка электропровода с использованием зон, на которых уже повышенные нагрузки, нежелательна. Это относится к парковочным площадкам, пешеходным дорожкам или же местам, предназначенным для ассенизаторских машин. При лучшем раскладе их стоит вообще обойти, но если такой возможности нет, для укладки дополнительно используются специальные защитные футляры. Они выглядят как широкие трубы, и изготавливаются из ПНД либо прочных металлов.
- Водопроводные или газовые магистрали также могут встать на вашем пути во время раскопки траншеи. В таких ситуациях на помощь придут все те же защитные футляры. Также они применяются в местах, где нельзя избавиться от крупных и твердых предметов и обеспечить заглубление кабеля как минимум на ½ метра.
- Если траншея прокладывается параллельно с фундаментом, минимальная выдержка расстояния – 0,6 метров. Если это требование не будет соблюдено, при малейших сдвигах почвы электрическая линия будет повреждена, и, вероятнее всего, потребуется полная замена проводки.
- Укладываемые кабеля не должны пересекаться с другими. Когда других вариантов нет, для обоих кабелей приобретаются защитные футляры. Один устанавливается выше другого. Между ними обязательно нужно оставить пространство минимум на 15 см. Когда футляры слишком короткие и их недостаточно для размещения всего кабеля, можно использовать дополнительные куски труб.
Решение распространенных ошибок при укладке
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Несоблюдение рекомендованного расстояния между трубами. В пределах городской черты многие размещают кабеля на минимальном расстоянии. На самом деле такой вариант не запрещен, и при желании можно установить их впритык, но возникнет множество рисков. Даже если используются футляры, нельзя исключать различных смещений и повреждений. Лучше оставить 100 метров и более.
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Выбор труб для укладки. Прокладка в траншеях чаще всего осуществляется с использованием технических ПНД труб или же двустенных, которые имеют большую степень защиты. Категорически не рекомендуется экономить и устанавливать ПВХ, они не имеют плотности и не защитят кабеля от повреждений.
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Сигнальная лента: расположение. Такое приспособление размещается минимум в 250 мм от кабелей. Самое распространенное заблуждение – это отступ от поверхности земли, а не от электросети.
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Нужна ли сигнальная лента вообще? На самом деле, если для прокладки кабелей используются прочные трубы, можно не устанавливать сигнальную ленту. Она будет лишней тратой.
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Выбор оптимальной глубины. В этом случае не нужно обращаться к универсальным показателям, поскольку они не всегда верны. Лучше рассчитать индивидуальные расчеты с учетом расстояния до верха кабеля.
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Покупка грунта для засыпки. С этой задачей справится просеянная земля либо песок. Запрещается использовать камни, строительный мусор и шлак.
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Соблюдение всех перечисленных правил и требований поможет избежать ошибок и создать надежную электросеть, которая не пострадает от первого же сдвига грунта.