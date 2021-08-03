Укладка кабеля в траншею: основные правила и ошибки

Первый вариант требует меньше усилий и финансовых затрат, поэтому многие владельцы участков считают, что он является лучшим. Однако, если изучить все недостатки прокладки по воздуху, можно понять, что укладка кабелей в траншеи более выгодна. К примеру, если между объектами слишком большое расстояние, не обойтись без установки дополнительных столбов. Наличие кабелей в воздухе несколько неприятно, если речь идет о домашнем участке, особенно, если рядом есть деревья, которые могут их повредить. Именно по этим причинам множество людей предпочитают подземный способ.

Эта статья содержит разбор основных нюансов при прокладке электросетей в траншеях и распространенных ошибок в выполнении этих работ.

Основные правила для укладки кабелей в траншеи

При укладке электрических кабелей в подземные траншеи важно учитывать все требования, которые содержатся в Правилах устройства электрических установок. Заранее нужно подумать о составлении максимально точной схемы прокладки.

Более удобным вариантом считается прокладывание трассы по прямой линии, поскольку так можно существенно сэкономить на приобретении материалов, но чаще на участках есть препятствия, из-за которых упрощенная укладка невозможна. Рассмотрим некоторые из правил для правильной установки кабелей в траншеях под землей.





При прокладке трассы лучше обходить большие деревья, их корневая система может нарушить целостность конструкции. Лучше сделать это на расстоянии минимум в 1-1,5 метра, а если есть возможность, то еще больше. Прокладка электропровода с использованием зон, на которых уже повышенные нагрузки, нежелательна. Это относится к парковочным площадкам, пешеходным дорожкам или же местам, предназначенным для ассенизаторских машин. При лучшем раскладе их стоит вообще обойти, но если такой возможности нет, для укладки дополнительно используются специальные защитные футляры. Они выглядят как широкие трубы, и изготавливаются из ПНД либо прочных металлов. Водопроводные или газовые магистрали также могут встать на вашем пути во время раскопки траншеи. В таких ситуациях на помощь придут все те же защитные футляры. Также они применяются в местах, где нельзя избавиться от крупных и твердых предметов и обеспечить заглубление кабеля как минимум на ½ метра. Если траншея прокладывается параллельно с фундаментом, минимальная выдержка расстояния – 0,6 метров. Если это требование не будет соблюдено, при малейших сдвигах почвы электрическая линия будет повреждена, и, вероятнее всего, потребуется полная замена проводки. Укладываемые кабеля не должны пересекаться с другими. Когда других вариантов нет, для обоих кабелей приобретаются защитные футляры. Один устанавливается выше другого. Между ними обязательно нужно оставить пространство минимум на 15 см. Когда футляры слишком короткие и их недостаточно для размещения всего кабеля, можно использовать дополнительные куски труб.

Решение распространенных ошибок при укладке