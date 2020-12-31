Устройство кабеля связи простыми словами

Кабель связи организовывает практичный канал для информационной передачи. Благодаря нему есть возможность передачи аналоговых, цифровых сигналов, создания линий телеграфа и телефона, наладки интернет-соединения, видеонаблюдения, иных подобных систем и автоматизации производственных процессов. Но какой кабель связи необходимо использовать в каждом случае, и как они устроены? Об этом далее.

Типы кабелей связи

Кабель связи состоит из нескольких составных частей. Основной элемент - это проводниковая медная жила. По ней осуществляется передача сигнала. Оптический кабель не имеет металлической жилы. Его основным элементом выступает оптическое стекловолокно. По нему осуществляется распространение света. Вместе с тем кабельная конструкция проводника связи сопряжена со своими особенностями.

1. Телефонный кабель применяется в телефонной сети. Он состоит из отдельных металлических проводников изолированного типа, скрученных и заключенных в пластмассовую, металлическую оболочку. Такой кабель обладает водоблокирующей лентой или волокном, защищающим кабель от проникновения воды. Также конструкция такого кабели состоит из защитного покрова по ГОСТу 7006 с несущими элементами (стальными оцинкованными проволоками, арамидными волокнами).

2.используется в локальной интернет сети. Такой проводник используется для передачи радиочастотного электрического сигнала, телевизионного сигнала в системе видеонаблюдения. Он применяется в кабельном телевидении и прочем радиотехническом инженерном комплексе. Этот кабель включает в себя внешний экран и центральный проводник, который расположен соосно и разделен воздушной, сплошной изоляцией. Изоляция представлена в виде шайбы с ленточной обмоткой или сплошным диэлектрическим заполнением. Наружный экран выполняется как оплетка или повив из медных луженых проволок. Может иметь вид фольгированной обмотки, гофрированной трубы из сплава алюминия или меди. В качестве защиты используется броня с поливинилхлоридной пластикатной оболочкой, полиэтиленом, фторопластом или другим изоляционным материалом.

3. Магистральный кабель - проводник, который используется в ситуациях необходимости передачи сигнала на значительные расстояния с высокой скоростью. Благодаря ему формируются магистральные телеграфные и телефонные сети, кабельное телевидение, междугородняя линия связи. Устройство такого кабеля несложное. Он состоит из нескольких телефонных с коаксиальными кабелями, которые заключены в общую свинцовую или алюминиевую оболочку, не позволяющую злоумышленникам добраться до сети. Для защиты кабеля от разного повреждения, растягивающего усилия, грызуна, в конструкции предусмотрен броня с защитными шлангами.

4. Кабель для локальной компьютерной сети или "витая пара" - проводник, который используется для информационной передачи на скорость до 10 гигабит в секунду. "Витая пара" применяется в телефонной сети. Кабель устроен из одной или нескольких жил изолированного типа. Покрыт общей пластмассовой оболочкой. Чтобы его изготовить, используется медная одна или несколько проволок, имеющих высокую гибкость. Для кабельной защиты в конструкции присутствует медный луженый экран и металлизированная фольга. В качестве бронепокрова кабеля используется гофрированная металлическая лента.

5. Оптоволокно - кабель, предназначенный для передачи оптического сигнала линии связи. Он используется на телекоммуникационной сети на разных уровнях. В конструкции такого кабеля, как правило, находится:

стеклянное, пластиковое оптоволокно для передачи информации;

несущий элемент, металлический или стеклопластиковый пруток;

внутренняя защита, выполняющаяся из полиэтилена с ПВХ-пластикатом.

Также применяется броня, кабель для промышленной сети, защитная оболочка из полиэтилена. Жил выполняется из медной луженой проволоки, покрытой изоляцией из полиэтилена с полиолефином. Поверх сердечника накладывается алюмолавсановый ленточный экран. Может использоваться комбинированное медное луженое и алюмополимерное экранирование. Важно понимать, что кабельный вес зависит от конструктивных особенностей изделия, поэтому, перед покупкой необходимо учитывать, из чего состоит проводник и какие он имеет параметры. В противном случае, могут появиться серьезные проблемы, меньшем из которых будут помехи с размытой картинкой и пропажей сигнала.







