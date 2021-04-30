Выбор кабеля для проводки в доме: полное руководство по маркировкам

От качества электропроводки зависит безопасность и комфорт всех жильцов в доме. Поэтому во время монтажа особое внимание нужно уделить выбору кабеля. Ведь именно с его помощью будет передаваться напряжение от источников питания к щитку.

Провод или кабель: что выбрать?

Многие считают, что провод и кабель – одно и то же. Это сходные изделия, тем не менее есть различия в их строении. Провод состоит из одной или нескольких жил, которые расположены внутри общей оболочки. Они все одинаково имеют плюс, минус или ноль.

Кабель – несколько жил, каждая из которых находится в собственной оболочке. При этом он имеет различную фазность.





Основные принципы маркировки

Маркировка кабелей создана для того, чтобы коротко сообщить основную информацию об изделии потребителям. Она всегда зашифрована. Выглядит как цифры и буквы, расположенные в один ряд.

Состоит из 7 групп знаков:

материал изделия;

сечение;

количество жил;

напряжение;

материал изоляции;

условия эксплуатации;

область использования.

Знание стандартов маркировки поможет выбрать кабель для электромонтажных работ в доме.





Какая бывает жила?

Кабель может быть одно- или многожильным. Соответственно, он состоит из одной проволоки или нескольких, скрученных в жгут. Кабель с многопроволочной жилой еще называют мягким, а с однопроволочными жилами - жестким. Чем больше жил в кабеле, тем более гибким будет сам провод. Многожильный кабель можно прокладывать открытым способом. Такое изделие является не самым безопасным, поэтому постоянно должно быть на виду. Одна жила подходит и для скрытого типа монтажа.

Параметры изделий сходны между собой. Поэтому при выборе следует учитывать количество и типы потребителей.





Медь или алюминий?

Внутри оболочки кабеля обычно используются жилы из меди или алюминия. Каждый материал имеет преимущества и недостатки. Наиболее безопасным считается медный провод. Он обладает высокой проводимостью, устойчив к коррозии, не окисляется.

Алюминий, наоборот, быстро окисляется. Из-за этого на жиле образуется пленка. Проводка быстро нагревается и расплавляется. Вследствие этого может произойти короткое замыкание, обрыв цепи, поломка бытовой техники и даже пожар.

Алюминиевый кабель более ломкий, при его изгибе может лопнуть изоляция. А при попадании внутрь воздуха процесс окисления и коррозии быстро распространится по всей длине. Учитывая такие свойства, алюминий перестал использоваться для проводки дома. Опытные электрики предпочитают медные жилы.





Сечение кабеля

При монтаже проводки большое значение имеет сечение. Обычно такая информация указывается в маркировке, но иногда приходится посчитать параметр вручную. Сделать это можно штангенциркулем по специальной формуле. Чтобы определить сечение многожильного провода, необходимо с каждой проволоки по куску изоляции. Затем на отвертку наматывают витки и замеряют линейкой получившуюся длину.





Какой кабель лучше выбрать для домашнего монтажа?

На сегодня наиболее знаменит кабель ВВГ. Он выдерживает напряжение до 1000 В, прослужит длительный период времени. Выдерживает температуру от -50 до +50°С. Устойчив к воздействию повышенной влажности. Это значит, что его можно монтировать даже в ванной комнате. Не подвергается коррозии и окислению. Кабель имеет специальную защиту от возгорания.

На каждом кабеле написана маркировка, на которую следует обращать внимание. Обычно она указана маленькими буквами и цифрами на оболочке жилы. Название изделия состоит из нескольких цифр. Самая первая обозначает количество жил, вторая – сечение, а третья – допустимое напряжение, которое выдерживает кабель.

При покупке изделия нужно обязательно спрашивать у продавца наличие сертификата качества. Ведь если попадется подделка, то это повлияет на качество работы электропроводки. Часто плохие провода становятся причиной пожаров и коротких замыканий.

Цвет изоляции

Разные цвета изоляции производители придумали не просто так. Каждый из них имеет определенное значение. При монтаже проводки электрики также должны соблюдать цветовую маркировку. Это поможет избежать ошибок, которые в дальнейшем могут привести к негативным последствиям. Все жилы имеют определенную расцветку, а провод заземления имеет желто-зеленую изоляцию.





Пожаробезопасность

Для электропроводки в доме лучше покупать кабель, устойчивый к возгоранию. Он стоит дороже, чем обычный. Но владелец жилища сможет быть уверен в пожаробезопасности помещения. Это очень важный аспект при покупке кабеля. Если изделие не способно возгораться, то на его оболочке указывается сокращение «НГ», что означает – «не горит».

Вывод

Чтобы сделать в доме безопасную электропроводку, которая прослужит долгие годы, нужно ответственно отнестись к выбору кабеля. Также важную роль играет поступление стабильного напряжения на провода. Чтобы добиться подобных результатов, лучше купить стабилизатор напряжения. Это поможет долгие годы быть уверенным в безопасности проводки в своем доме. При возникновении трудностей в выборе кабеля можно обратиться к профессиональному электрику.