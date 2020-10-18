Выбор сечения кабеля по мощности и току

Для чего нужно рассчитывать сечение кабеля?

К любой линии электропередачи предъявляется основное требование - безопасная эксплуатация. Поэтому особо тщательно и внимательно нужно подбирать кабельное сечение, отталкиваясь от мощности и тока. Если проводниковое сечение будет недостаточное, электрическая проводка будет усиленно нагреваться из-за чрезмерной нагрузки. Это приведет к тому, что изоляционная оплетка расплавится. Появится короткое замыкание и возгорание системы.

Если выбирать провода c большим сечением, возгорания не произойдет, но пользователь неоправданно потратит свои денежные средства. Самым рациональным вариантом в таком случае будет осуществление подбора кабеля, отталкиваясь от сечения жилы. Выбор сечения необходимо делать, отталкиваясь от:

силы тока в амперах;

мощности заряда в киловаттах;

материала изготовления проводки (меди или алюминия);

количества фаз.





Выбор сечения по мощности

Выбор сечения провода по мощности нужно начинать, проводя небольшие расчеты. Для этого необходимо суммировать мощности всех используемых электрических устройств, которые будут одновременно использованы в квартире, частном доме. Узнать этот показатель можно, отыскав его в технической документации.

Обратите внимание! Суммируя мощность, необходимо прибавлять 1-2 киловатта на покупку, подключение новых электроприборов.





Чтобы обустроить внутридомовую электрическую проводку, следует пользоваться медными кабелями. Несмотря на то, что цена на них выше, они имеют улучшенную:

гибкость;

долговечность;

прочность;

электропроводность.

Медные провода лучше использовать в старых домах. Однако нужно учесть, что нельзя допускать прямой контакт медных и алюминиевых жил. Они быстро окисляются. Это приводит к короткому замыканию и пожару. Чтобы их соединить, необходимо использовать третий кабель. Расчет сечения по мощности можно осуществить самостоятельно, используя формулу: деление мощности на произведение напряжения и постоянного показателя 1,73. Затем, пользуясь справочной таблицей, определить кабельное сечение, вычислив рассчитанный ток. При отсутствии необходимого показателя, необходимо выбирать близкий, превышающий расчетный показатель.

Ниже представлена таблица, по которой можно ориентироваться с выбором кабеля в каталоге Кабель.Онлайн, отталкиваясь от суммарного показателя мощности электроприборов в сети с напряжением в 220 вольт.





Выбор сечения по току

Заряд, который проходит по кабелю, непостоянный. Он изменяется по длине с сечением, удельным сопротивлением и проводниковой температурой. Поэтому подбирать кабель по току нужно, отталкиваясь от другой таблицы. Следует помнить, что выбирать его следует, отталкиваясь от схемы ПУЭ, раздела допустимых длительных токов для проводников, имеющих резиновую или пластмассовую изоляцию.





Расчет проводникового сечения по длине, мощности

Из-за сопротивления материала, проводник может терять заряд, проходя от точки А в точку В. Чем больше в длину проводник, тем больше расход на выходе. Потери возникают на километровой линии электрических передач. Для домашней проводки потери несущественные, поэтому их можно не принимать во внимание.

Открытая, закрытая проводниковая прокладка

Рассчитывая нагрузку на проводник, нужно принимать во внимание особенности прокладки электролинии. Она может быть размещена открытым или закрытым способом. Закрытую электропроводку ставят в бетонных, кирпичных и блочных стенках. Ее помещают в особые канавки-штробы. В сооружениях, сделанных из дерева, прокладку осуществляют открытым способом в гофрах или кабельных каналах. Для закрытых электромонтажных работ эксперты рекомендуют применять провода плоского типа, а для открытых - круглого. Интересно, что открытая проводка позволяет проводнику меньше нагреваться и быстрее охлаждаться.

В результате, рассчитывать сечение кабеля по мощности и току нужно обязательно, придерживаясь ПУЭ и приведенных выше таблиц. В противном случае, можно вызвать короткое замыкание и возгорание.