Сфера применения сигнального кабеля

Сигнальный кабель применяют в инженерных сетях и сетях противодымной защиты. Способ монтажа – наружный и внутренний. В первом случае предусматривается установка защиты от чрезмерного воздействия ультрафиолетового света, прямых солнечных лучей, атмосферных осадков.

Прокладывается сигнальный кабель не только одиночным, но и групповым способом. Его используют:

при монтаже сетей пожарно-охранной сигнализации;

в системах автоматического пожаротушения;

в системах оповещения на случай пожара;

прочих в случае прочих аварийных ситуаций, которые связаны с эвакуацией людей.

При условии использования классов безопасности от 2 до 4 изделие можно использовать за пределами гермозоны на атомной электростанции. Чтобы определить, какой тип кабеля необходимо купить для монтажа, следует учесть общую мощность подключаемого оборудования и условия эксплуатации.

При проведении расчета параметры должны определяться с запасом. Допустимое значение потребляемой мощности при перепадах напряжения или включении оборудования может быть превышено, поэтому подбор кабеля осуществляется на этапе проектирования и создания проектной документации.

Виды сигнальных кабелей

Перед тем, как заказать сигнальный кабель, следует внимательно изучить его виды и предназначение. Кроме этого, следует учитывать тип защиты, если провод будет использоваться в условиях излучения или помех, и его длина – качество сигнала зависит от протяженности линии. Виды сигнального кабеля:

Для систем пожарной безопасности применяется симметричный кабель, имеющий парную скрутку; Сигнальный гибкий провод используется при подключении к электрической сети различной передвижной аппаратуры и прочих механизмов, характеризуется высокой безопасностью и долговечностью, используется также в системах управления и сигнализации, в промышленности с целью автоматизации процессов и в условиях действия высоких температурных показателей; При монтаже спутникового телевидения и абонентских сетей применяется коаксиальный кабель; Радиочастотный коаксиальный кабель устойчиво переносит изменения показателей атмосферного давления, сильную нагрузку и воздействие вибрации, предназначен для передачи радиосигналов; Провод для цифровых автоматических телефонных станций (АТС) и телефонии, а также при монтаже компьютерных локальных сетей предназначен, так как имеет хорошие показатели передачи сигналов; Для передачи видеосигнала и звука используется комбинированный кабель , содержащий коаксиальный элемент.

Цена сигнального кабеля зависит от особенностей конструкции и наличия дополнительной изоляционной оболочки.

Сигнальный кабель для систем видеонаблюдения

Конструкцией кабеля предусмотрены пары многожильных проводников, которые сверху покрыты поливинилхлоридным пластикатом. Изделие с сечением 0,22 мм2. предназначено для систем видеонаблюдения и сигнализации. Способ монтажа – внутренний. Одним из важных параметров считается наличие или отсутствие экранирования.





Для слаботочных систем

Каталог Кабель.Онлайн содержит множество маркировок кабеля, среди которых можно выбрать кабель для монтажа системы видеонаблюдения. Его основными свойствами считаются долговечность и протяженность. Срок эксплуатации составляет более 30 лет, а сигнал на большом расстоянии не затухает. Рекомендуется использовать кабель с медными жилами, потому что сигнал по медному кабелю передается дальше, не теряет качество.

Для пожарной сигнализации и системы охраны

При подключении этих систем можно использовать кабель с сечением жил 0, 4, 0,8 и более мм.кв. Изоляция жил выполнена из поливинилхлоридного пластиката разного цвета. Внешняя оболочка может быть белой или оранжевой. Во втором случае такое изделие применяется при повышенных требованиях безопасности, не распространяет горение.

Общие технические характеристики

Сигнальный кабель используется в различных сферах промышленности и другой деятельности благодаря своим техническим характеристикам. Срок службы такого изделия, при условии соблюдения требований и норм Государственного стандарта, превышает 30 лет. В случае возникновении пожара на протяжении 3 часов может сохранять работоспособность.

Использовать сигнальный кабель можно в температурном диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия. При монтаже допускается изгиб однократный или кратковременный, минимально допустимый радиус – 10 наружных диаметров изделия. Номинальное рабочее напряжение составляет 300 В. Площадь сечения жил – от 0,2 до 2,5 мм.кв