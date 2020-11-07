Виды кабелей связи

Конструктивные особенности

Кабель связи по ГОСТу от 1980 года способствует передаче сигналов на разной частоте. Он делится на виды, в зависимости от:

конструкции;

вида частот для передачи;

области применения;

способа прокладки;

типа защиты.

Делится на виды также по конструктивным особенностям. Состоит из большого количества жил, которые заключены в изоляцию и оболочку. Основные кабельные жилы создаются из меди с алюминием. Они состоят из скрученных, одинаковых по диаметру жил, в каждой из которых находится своя изоляция. Проводники заключены в общую защиту. Проводниковая комбинация именуется парой. По скрутке наиболее распространены парные и четверочные типы.





Виды

Кабель связи передает низкочастотный, высокочастотный сигнал. Применяется в междугородних, городских станциях связи, радио программах и компьютерных сетях. Бывают кабели коаксиальными и оптическими. Первый включает в себя два проводника, которые используются, чтобы передавать высокочастотные электрические сигналы в компьютерных сетях, связных системах, автоматизационных системах, вещательных сетях и сигнализационных системах. Маркировка связных кабелей включают волновое сопротивление с типом изоляции, параметром тепловой стойкости и ее сечением.

Оптический кабель связи нужен, чтобы передавать оптический сигнал линии связи. Включает в себя трос или стержень, несущего элемента в котором может не быть. Также он состоит из световода, который помещен в стеклянную или пластиковую трубку, слоя изоляции, который служит защитой от влаги, механического повреждения. Классифицируется по применению с конструктивному типу, виду оболочки, типу используемого оптоволокна и допустимому растяжению.

Маркировка

В зависимости от вида, кабель связи имеет разное буквенное и цифровое обозначение. Как правило, в маркировке встречаются следующие буквы: А - жилы из алюминия, МК - кабель магистрального типа, КС - тип изделия (кабель связи), Ш - проводник шахтного типа, РК - кабель, рассчитанный на передачу радиочастот, О - проводник оптического вида, ВК - связной кабель внутризоновоо типа. Также есть комбинированный магистральный проводник (КМ), телефонный источник (Т), кабель с жилами, скрученными в "звездную" четверку, или зоновый связной проводник (З). Встречается обозначение с сочетанием букв ПпП, говорящее о трехслойной пленко-пористой, полиэтиленовой структуре изоляции. В маркировке также нередко есть буквы П, В и С, обозначающие материал оболочки и изоляции жил (С - свинец, В - поливинилхлорид, П - полиэтилен). Цифры маркировки говорят о количестве, проводниковом диаметре.





Маркировка кабелей по видам

На данный момент существует четыре вида кабелей связи: низкочастотный с высокочастотным, телефонным и коаксиальным. Низкочастотный проводник используется, чтобы соединять линию РАТС и МТС. Он имеет "звездную" скрутку и на рынке выпускается со следующей маркировкой: ТЗГ (голый проводник в свинцовой оболочке для прокладки в канализации), ТЗБ (стальной провод бронированного типа в кожухе из свинца для электромонтажа под землей), ТЗБГ (свинцовый, бронированный, стальной проводник, имеющий противокоррозийную защиту для монтажа в агрессивной почве), ТЗК (свинцовый тип бронированного кабеля для укладки через воду).

Телефонный кабель маркируется буквенными сочетаниями ТПП (телефонный тип кабеля с полиэтиленовой изоляцией для прокладки в канализации, снаружи здания) и ТПВ (кабель в поливинилхлоридной оболочки для наружной, внутренней прокладки).

Маркировка высокочастотного кабеля, как правило, выглядит так: МКСГ (магистральный кабель связи голый), МКСБ (магистральный кабель связи с броней), МКСБГ (бронированный проводник с защитой против коррозии), МКСК (защищенный проводник со стальными проволоками круглого сечения). Коаксиальный кабель маркируется буквами КМГ, КМБ и КМК.