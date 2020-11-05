Виды контрольных кабелей

Классификация контрольных кабелей

Контрольные кабели состоят из токопроводящих жил, заполнителей, брони, изоляции, экрана и оболочки. Конструктивная их особенность проявляется в большом количестве жил. Этим они отличаются от силовых кабелей. В них одновременно может находиться свыше 60 жил. Контрольные кабели передают переменный, постоянный ток. При этом они работают при переменном напряжении не больше 660 вольт и постоянном напряжении не больше 1000 вольт.

Контрольные кабели промежуточного типа есть у связных и силовых кабелей. Они используются, для того чтобы делать вторичный электромонтаж устройств дистанционного управления, активировать систему и регулировать пуск.

Чтобы защитить кабель от внешнего воздействия, используется гофрированная труба с металлическим бандажом. Подсоединенные к электрическим установкам контрольные кабели обозначаются с помощью специальных бирок, несмываемых чернил. Это позволяет облегчить обслуживание с поиском рабочих неисправностей.

Контрольные кабели КВВГ, КВВнг, КВВз, КСПВ, КСПЭВГ и другие прокладываются в специальных лотках, подключаются к клеммам, создающим надежную эксплуатацию схемы снаружи при любых условиях. Кабельное подключение выполняется в ящике, коробке, распределительном щите.





Классификация кабелей осуществляется по устройству, размеру и марке. Главным классификационным критерием контрольных кабелей служит материал жил. Контрольные кабели бывают медными и алюминиевыми. Каждый кабель имеет свои особенности.

Медные контрольные проводники имеют высокую эластичность. В них окисление жил происходит медленным образом. Недостатком их является повышенная стоимость, поскольку она больше, чем цена алюминиевых.

Алюминиевые проводники обладают малым весом. Это облегчает их прокладку, транспортировку. Стоят они дешево, что позволяет экономить организационные финансы. Недостатком алюминиевых кабелей служит повышенная скорость окисления жил на поверхности воздуха.

По изоляционному материалу жил кабель бывает:

резиновым;

поливинилхлоридным;

полиэтиленовым.

По сечению имеет круглые и плоские жилы. По материалу оболочки проводник бывает поливинилхлоридным и резиновым.

По условиям использования бывают контрольные кабели, прокладываемые внутри помещений, в грунте без больших усилий растяжения и в каналах, при условии больших усилий растяжения. Также есть классификация по характеристике сечения и свойствам защиты. Особыми модификациями признаны провода бронированного, диэлектрического, водонепроницаемого типа, которые предназначены для суровых эксплуатационных условий агрессивной внешней среды.





Сфера применения

Контрольные кабели широко применяются в быту, промышленности. Защищенные экраном проводники используются в участках, где есть вероятность сигнального искажения от электрической, магнитной помехи. Бронированные виды укладываются в почву, поскольку обладают защитным кожухом, предотвращающим физические удары. Контрольные кабели, имеющие негорючий тип изоляции, применяются на объектах с повышенной пожароопасностью. Проводники, имеющие малодымную изоляцию, укладываются в общественных местах, поскольку при возгорании здания они не выделяют вредные примеси. Контрольные кабели прокладываются в жилых, промышленных зданиях. Устанавливаются вместе с силовыми проводниками, не прилегая тесно друг к другу.

Контрольные кабели широко распространены, поскольку их можно использовать в разных рабочих условиях. Они экологически безопасны, поскольку даже в агрессивной среде они не выделяют опасных для человеческого здоровья вредных примесей, не оказывают вредного влияния на окружающую среду. Некоторые модели обладают огнестойкостью, низко газовыделением, дымовыделением, что делает их незаменимыми в условиях промышленности.