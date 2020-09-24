Область применения

Они выделены в отдельную группу исходя из высоких требований надежности и безопасности. Отличительной особенностью такой продукции является металл высокого качества и надежная изоляция. Все виды судового кабеля выпускаются на специализированных предприятиях под особым контролем качества.

На судах неограниченного района плавания, так же и на плавучих и береговых сооружениях находят применение следующие типы:

Силовые. Обеспечивают питанием все основное и вспомогательное оборудование судна.

Связевые. Обеспечивают передачу сигнала во все помещения плав средства.

Контрольные. Сигнализация и работа датчиков — функции, возложенные на этот тип кабелей.

Исключительное качество и надежность силовых кабелей сделали их востребованными и в других отраслях народного хозяйства. Купить такую продукцию могут все, кто ценит надежность и безотказность работы. Для помещений и машин, работающих в агрессивной среде, в условиях повышенной влажности, изделие может стать незаменимой альтернативой.

Отличительные особенности судовых кабелей

Практически вся кабельная продукция имеет медные токопроводящие жилы, очень редко алюминиевые. Медный кабель имеет большую пропускную способность электрического тока, в отличие от алюминия. Поэтому сечение проводника будет меньше, следовательно, кабель будет занимать меньше места в канале и иметь меньший вес. Силовые, связевые и контрольные кабели — это не то, на чем можно экономить при постройке или ремонте судна. Цена на такие кабели всегда была высокой, но жизнь людей не измерить ни какими средствами. Малейшая неисправность или замыкание могут иметь непоправимые последствия для корабля и людей, на нем находящихся.

Изоляция судовых кабелей

К изоляции специальных судовых изделий предъявляются особые требования. Она должна выдерживать многократное превышение рабочего напряжения в широких диапазонах температур. Большинство судов работают как в тропической жаре, так и в условиях холодов. Команда судна должна быть уверена в надежности электрической аппаратуры независимо от температурных условий за бортом.

Проверенные типы изоляции судового кабеля:

Резина — самый распространенный тип изоляции на судовых кабелях. Она не боится воды, в том числе и морской. Резиновая изоляция длительно выдерживает эксплуатацию от -40, до +45 градусов Цельсия.

Пластмасса — второй по популярности изоляционный материал. У него температурный порог безопасной эксплуатации еще выше, от -50 до +50 градусов Цельсия.

Герметизированные судовые изделия

Заказать специальный герметизированный кабель для любого типа оборудования судна. Такая продукция рассчитана на рабочее напряжение 690 Вольт переменного тока и частотой до 400 герц. Этот кабель можно прокладывать на только внутри, а и снаружи судна, в тое его части, которая будет находиться в воде. Допустимый интервал температур воды для такого типа кабеля составляет от -2 до +40 градусов Цельсия. Кабель может исправно работать при Гидростатическом давлении на него в 6 МПа. На открытом воздухе герметизированные кабели могут эксплуатироваться в условиях 100% относительной влажности и температурах от -40 до +40 градусов Цельсия.

Испытания судовых кабелей

Естественно, выдержать незначительные перегрузки изделия могут при кратковременных внештатных ситуациях. Перед вводом в эксплуатацию нового судна и после ремонта все кабели проходят испытание повышенным напряжением 2,5 кВ в течение 10 мин.

Где купить судовой кабель

Специальный кабель, такой как судовой, необходимо приобретать в надежных и авторитетных компаниях. Компания работает не первый год на рынке и сотрудничает только с проверенными поставщиками. На всю продукцию предоставляется гарантия качества от производителя. На официальном сайте компании есть каталог кабельной продукции, где каждый пользователь может выбрать то, что ему нужно. Цена на весь ассортимент значительно ниже, чем у конкурентов, благодаря продуманной логистике компании и прямым поставкам с заводов изготовителей. Специфика кабельной продукции для судов состоит в том, что всегда есть выбор. Дешевле не значит хуже, следует исходить из конкретных условий эксплуатации судна. Разные производители, при одинаковой марке кабеля, предлагают разные цены на нее. Современное высокотехнологичное производство позволяет выпускать более дешевые кабели, что выгодно отличает ее по конкурентной цене.