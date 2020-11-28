Все о кабеле АВБбШв 4х16

АВБбШв 4х16 - один из самых популярных, часто встречающихся проводников с отличными техническими, эксплуатационными характеристиками. Проводник обладает продолжительным эксплуатационным сроком, благодаря чему используется в неподвижных электроустановках и трансформаторах. Считается силовым бронированным лентами кабелем, имеющим алюминиевую жилу, изоляцию и защитный поливинилхлоридный шланг.

Характеристики АВБбШв 4х16

Как и все кабели, на внешней изоляционной кабельной оболочке он имеет специальную маркировку. Символы на нем наносятся с использованием разных способов. В основном, это печать на принтере, но может быть использовано горячее тиснение. Кабель имеет следующую расшифровку маркировки:

А - алюминиевый кабель с токопроводящей жилой;

В - винил или поливинилхлорид в составе изоляции пластиката;

Б - бронированный кабель со стальными оцинкованными лентами;

б - бронированная структура изоляции;

Шв - шланг, выпрессованный из поливинилхлорида.

Нередко в маркировке встречаются дополнительные буквы: ХЛ и Т. Первое обозначает, что кабель выполнен в холодостойком исполнении при температуре до -60 градусов. Второе обозначает тропическое исполнение кабеля. Это значит, что он отличается стойкостью к действию плесневых грибов.

Технические характеристики

Кабель АВБбШв 4х16 обладает 0,66 ваттным номинальным переменным напряжением, номинальной частотой, минимально допустимым радиусом изгиба во время прокладки. Его строительная длина составляет от 200 до 450 метров. Допустимым усилием при кабельной протяжке трассы равняется показатель в 50 Ньютон на квадратный миллиметр. АВБбШв относится к первому классу пожарной безопасности, срок службы 30 лет. Кабель обладает гарантийным эксплуатационным сроком в 5 лет, температурой окружающей среды в -50 до 50 градусов. Он устойчив к повышенной влажности 98% и обладает минимальной температурой кабельной прокладки без предварительного подогрева -15 градусов.

Кабель нагревается до допустимой температуры в 70 градусов. В режиме перегрузки он достигает температуры в 90 градусов. Обладает предельной температурой при коротком замыкании в 140 градусов.

Конструкция и применение

АВБбШв отличается алюминиевой токопроводящей жилой, поливинилхлоридной пластикатной изоляцией, пластикатной виниловой резиновой смеси. Внутренняя оболочка делается из ПВХ. Внутри кабеля представлена проня из стальной оцинкованной ленты и защитный пластикатный шланг.

Кабель АВБбШв предназначен для передачи, распределения электрической энергии в стационарной электротехнической установки. Он нужен для прокладки кабеля без ограничения уровневой разности по прокладочной трассе, в том числе на вертикальном участке.

Проводник необходим для работы в электрической сети, имеющей переменное напряжение, где представлена заземленная или изолированная нейтраль. Он требуется для работы в однофазной цепи с общей продолжительностью работы не выше 8-125 часов.

Кабель нужен для одиночной прокладки в кабельном сооружении и производственном помещении. Групповая прокладка разрешена только в наружной электрической установке и производственном помещении, где можно применять пассивную огневую защиту. АВБбШв отличается классом пожарной безопасности в 2012 году. Он применяется при механическом кабельном повреждении.





Разновидности кабеля АВБбШв

АВБбШв делится на виды по весу, диаметру, токовой нагрузки, току короткого замыкания, мощности, сопротивлению, точной конструкции и маркировке.

Провод можно использовать в помещениях сухого типа, повышенного уровня влажности. Кабель можно применить в производственном цеху, коллекторе, шахте, полуэтаже, затопленном сооружении. Его можно использовать по воздуху для защиты линии электрической передачи, если есть опасность повреждения во время работы. Кабель может быть использован в помещении с повышенной пожароопасностью, на взрывоопасном участке.

Проводник компактен, это связано с тем, что он максимально плотно расположен в токопроводящих жилах. Кабель обязательно заполняет поливинилхлоридным пластикатом. Но, для проводника с малым сечением заполнение не нужно.

АВБбШв - универсальный проводник, который подходит для разных эксплуатационных условий. При этом важно соблюдение всех перечисленных условий и рекомендаций, чтобы не допустить существенных перегибов. Важно соблюдение подбора правильного проводникового сечения, форм кабельных жил, в зависимости от мощности электрооборудование.