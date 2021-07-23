Можно ли проложить кабель ВВГ и ПВС в земле?

Кабель ВВГ, его особенности и возможность прокладки в земле

Кабель ВВГ имеет в строении медные токопроводящие жилы. Каждая из них покрыта защитным слоем, состоящим из поливинилхлорида. Данная продукция производится для передачи электрического тока для стационарных устройств и установок. При этом процесс прокладки может осуществляться по специальным технологическим эстакадам или при помощи траншей в земле. Чтобы правильно выбрать материал, необходимо ознакомиться с характеристиками.

Кабель ВВГ имеет несколько вариантов обозначений, которые необходимо учитывать при подборе. Каждая из маркировок указывает на ту или иную особенность продукции:

ВВГ – это обозначение говорит о наличии ПВХ покрытия на кабеле, у которого нет огнезащитных свойств;

ВВГнг – эта маркировка указывает на наличие специального химического слоя, обеспечивающего исключение процесса горения;

ВВГнг-ls – обработка веществом бездымного плавления, состоящим из галогенового поливинилхлорида;

ВВГнг-frls – имеет наивысший класс устойчивости к горению.

При этом подбор кабеля лучше всего доверить профессионалу. Электрик не только выберет нужный элемент, но и осуществит процесс прокладки. Чтобы уложить кабель в землю, необходимо подготовить траншею.

Создается нижний ровный слой при помощи щебня и песка. Это необходимо для ровной укладки кабеля и исключение перегибов или заломов.

Кабель укладывается в металлическую специальную синтетическую трубу. Данная процедура необходима для снижения уровня воздействия негативных факторов на обмотку кабеля.

Засыпается материал мелкой землей. Желательно полностью исключить наличие твердых и острых компонентов.

Также необходимо обратить внимание на назначение кабеля. Если напряжение на нем будет составлять меньше 35 кВт, то сверху для защиты от повреждений необходимо будет уложить глиняные кирпичи в один слой. При этом не допускается применение силикатных или пустотелых аналогов. Если напряжение будет выше, то укладываются железобетонные плиты толщиной больше 5 сантиметров.

Подобные процедуры обеспечивают необходимый уровень защиты кабеля, а также дополнительную безопасность.

Подходит ли для укладки в земле кабель ПВС?

При проводке кабеля в земле у владельцев участков часто возникает вопрос о видах и вариациях кабелей, которые предназначены для укладки в землю. Если есть какие-либо сомнения по этому поводу, или точность найденной информации вызывает сомнение, то необходимо обратиться за помощью к профессиональным электрикам.

Специалисты, в силу своей профессии, знают, какие виды проводов подходят для этих целей, а какие – нет. При этом они также смогут рассчитать и продумать весь процесс укладки, что существенно снизит риск возникновения пробоев и замыканий.





Расшифровка понятия кабель ПВС максимальная простая. Данная маркировка означает, что продукт относится к разряду кабеля в виниловой оболочке соединительного. Провод ПВС, согласно нормативам и правилам укладки электрических сетей, предназначен исключительно для подключения приборов внутри помещения. Также его часто можно встретить при создании удлинителей. В конструкцию этого провода входит:

группа проводов желтого или с примесью зеленого цвета для подключения заземления;

провода синего, голубого или белого цвета для обеспечения ноля;

красные, черные или коричневые составляющие для реализации фазы.

Дополнительно кабель ПВС покрыт полихлорвиниловой оболочкой для соединения всех небольших проводов в одну группу и для дополнительной защиты его компонентов от повреждения изоляции. Всего в конструкции этого материала можно встретить от двух до пяти жил.

Процесс укладки провода ПВС в землю может происходить только при дополнительной защите ПНД трубой. Она обеспечит нужный уровень жесткости, не даст твердым и острым фракциям грунта повредить магистраль. Однако подобный вариант прокладки считается временным. При нахождении в земле этот материал теряет свои эксплуатационные особенности. Вследствие чего можно в дальнейшем получить наличие пробоев в структуре кабеля, замыканий и многих других проблем. Все это приведет к переделке всей магистрали целиком.

Для проведения провода в земле и создания полноценных подключений для устройств лучше всего использовать другие варианты. Например, кабель ВВГ или другие варианты, которые вам может посоветовать профессиональный электрик.