ВВГ: расшифровка и характеристики

Расшифровка маркировки кабеля ВВГ

При маркировке любого кабеля используются заглавные буквы, которые несут информацию о главных качественных технических показателях такого провода. Кабель ВВГ означает следующее:

В – присутствует ПВХ изоляция жил;

В – предусмотрена ПВХ изоляция оболочки;

Г – защита отсутствует.

О наличии дополнительных функциональных качеств свидетельствует наличие в маркировке маленьких букв. Например:

ВВГп– разновидность провода в плоском исполнении;

ВВГнг – кабель с низкими показателями горючести;

ВВГнгLS – низкие показатели дымо- и газовыделения.





Особенности конструкции

В кабеле ВВГ, который можно купить на современном рынке, предусмотрено от 1 до 5 отдельных жил из меди. При этом каждая из них имеет свою изоляцию. Если жил предусмотрено больше, чем 2, то они выполняются с одинаковым диаметром, или же одна из них, выступающая в роли нулевого провода или заземления, выполняется с меньшим сечением.

В качестве изолирующего материала в кабелях ВВГ используют ПВХ, который является особой разновидностью пластмассы. Для этого материала характерны высокие диэлектрические качества, хорошая сопротивляемость агрессивному влиянию химических веществ и низкий показатель горючести.

Для изоляция фазного провода предусмотрен белый, красный либо коричневый цвет, для нулевого - синий, а заземляющий кабель выполнен в жёлтом цвете с зелёной полосой.

Вес провода, его диаметр и допустимый радиус изгиба указывается в карточке товара, которым оснащается каждый вид кабеля. Такие показатели имеют прямую зависимость от размера сечения и количества жил.

Области применения ВВГ

Силовой кабель ВВГ используется в электросетях с напряжением 660 и 1000 В и частотой 50 ГЦ. Такие кабельные линии предназначены для питания мощного оборудования в промышленности и крупных объектах, однако также часто применяются в процессе монтажа проводки в жилых зданиях.

Благодаря своей негорючести кабель ВВГ часто применяют в легковоспламеняющихся постройках и в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Не используют кабель ВВГ в местах с чрезмерно агрессивным воздействием окружающей среды, а именно:

для прокладки в почве без применения специальных защитных коробов;

в водоёмах;

для укладки под слой штукатурки – внешняя оболочка силовых кабелей не оснащена дополнительной защитой.

Также при проведении монтажа кабельных линий с применением провода ВВГ следует помнить о его низкой морозоустойчивости, поэтому прокладку не осуществляют при температуре ниже 15 градусов мороза.

Достоинства кабеля ВВГ

Для силового кабеля ВВГ характерны следующие преимущества:

высокий уровень качества передаваемой энергии;

низкий показатель горючести;

прочность изоляции на разрыв;

повышенные диэлектрические свойства изоляции ПВХ;

влагоустойчивость;

надёжность;

продолжительный срок эксплуатации;

низкая цена;

большой модельный ассортимент, позволяющий подобрать провод с нужными техническими характеристиками для разных вариантов применения (большой выбор сечений даёт возможность подобрать диаметр кабеля с высокой точностью);

удобная и практичная цветовая и цифровая маркировка жил.

Ценовая политика

Цена на кабельную продукцию зависит прежде всего от качества и количества меди, содержащейся в ней. Также имеют большое значение качественные показатели изоляции. При покупке кабельной продукции лучше отдать предпочтение проверенным поставщикам и производителям, так как низкое качество провода может сказаться на сроке его эксплуатации.

К тому же, некачественный кабель может стать причиной возникновения аварийных ситуаций, создающих угрозу для здоровья и жизни людей.

Как приобрести

Кабель ВВГ можно заказать, для этого вы можете проверить наличие кабеля ВВГ у поставщиков, при этом важно правильно рассчитать необходимый диаметр. Для этого можно воспользоваться информацией из каталога либо прибегнуть к помощи специалиста, который поможет подобрать кабель нужного сечения с учётом специфических условий предстоящей эксплуатации.