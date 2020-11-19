Какой кабель лучше: ВВГнг или NYM

Конструктивные особенности

ВВГнг считается силовым кабелем, имеющим медные жилы. Его изоляция при этом изготавливается из поливинилхлорида. В материале изоляции находятся добавки, с помощью которых он не поддерживает горение. Проводник выпускается с двумя-пятью жилами. Чтобы было удобно совершать монтаж, изоляция жил представлена с цветовой маркировкой. Жилы по ней могут быть полностью окрашены или частично. Снаружи кабель на производстве обязательно покрывают пластикатной поливинилхлоридной оболочкой, жильной изоляцией. Жила может быть представлена с многопроволочной либо однопроволочной конструкцией. По форме поперечного сечения жила бывает круглой, сегментной.





NYM - аналог представленного выше кабеля, который выпускается по немецкому стандарту качества. По количеству жил есть проводник с двумя, тремя и пятью жилами. Изоляция его изготавливается из поливинилхлорида, она не поддерживает горение. Конструктивно отличается от российского кабеля тем, что в нем есть дополнительное негорючее уплотнение у изоляции жилы и наружной кабельной оболочкой.





Технические характеристики

Кабель ВВГнг работает при допустимой температуре в -50 и +50 градусов. Имеет 30-летний срок службы. Не поддерживает горение, если используется в групповой прокладке. Его рекомендуют, чтобы осуществлять монтаж силовой, осветительной сети, где не нужно герметичное уплотнение на входе оборудования.

Кабель NYM эксплуатируется при температуре в -30 градусов до 40 градусов. Производитель пишет, что источник работает 40 лет. Горение не поддерживается в нем, только если он используется в одиночной прокладке. Кабель рекомендуется применять в взрывоопасных помещениях. Пригодится там, где работают электрические установки, на которых необходимо полностью загерметизировать ввод в оборудования.

Резюмируя вышесказанное, можно указать преимущества обоих кабелей.

NYM обладает следующими достоинствами:

повышенной пластичностью, механической прочностью;

улучшенной сопротивляемостью из-за дополнительного слоя резиновой изоляции;

легким монтажом, поперечным сечением;

более эстетичным внешним видом;

более длительным эксплуатационным сроком.

ВВГнг отличается более широким заявленным температурным диапазоном работы. Он не способен поддерживать горение, применяясь в групповой прокладке. Эти изделия, кроме того, более устойчивы к солнечным лучам и стоят ниже.

Что лучше?

Выбирая провода для создании скрытой квартирной проводки, нужно понимать, что NYM более пластичен, чем ВВГнг. Его легче укладывать в подготовленные заблаговременно участки. Благодаря дополнительному изоляционному резиновому слою этот продукт получает невосприимчивость к затоплениям. Благодаря этим обстоятельствам, кабель этот лучше подходит для внутренней скрытой проводки. К примеру, его следует использовать в ванной комнате, туалете и кухне.

Подбирая кабель, чтобы создать проводку в деревянном, каркасном доме, нужно помнить, что во время прокладки скрытой электропроводки в стенах из горючего материала, монтаж нужно производить в металлических трубах.

Планируя открытый монтаж электрической проводки, следует отдать предпочтение ВВГнг. Он более устойчив к солнечным лучам. Если возникнет пожар в закрытом помещении, он лучше себя ведет. Почти не выделяет ядовитый газ, приводящий к угарному отравлению человеку.

Принимая решение о том, какой проводник лучше, нужно знать один факт. Кабель NYM от некоторых российских компаний, несмотря на то, что изготавливается по немецким стандартам, имеет невысокое качество. Его заявленные технические характеристики отличаются от реальных. Нередко в отзывах люди говорят, что они при покупке получают брак. Поэтому важно отдавать предпочтение продукции проверенного производителя. Следует, чтобы компания работала на рынке свыше 10 лет, знала, работала по всем государственным ГОСТам, имела хорошую репутацию у обычных покупателей. В противном случае, возникнут сложности при ремонте, реконструкции электрической проводки дома и в условиях промышленности.