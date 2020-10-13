Высоковольтный кабель: особенности конструкции и применения

Главные особенности высоковольтного кабеля

Высоковольтные проводники обладают хорошими диэлектрическими и механическими свойствами. В качестве изоляции чаще используется полиэтилен, но также она может быть бумажно-масляная. Токопроводящая жила изготавливается из меди или алюминия. В таких кабелях отсутствует галоген, кроме того, они обладают низкой степенью горючести.

Разрешается эксплуатировать высоковольтный кабель при температуре окружающей среды от -50 до +60 градусов Цельсия. При условии короткого замыкания допустимая температура составляет 250 градусов. Цена кабеля невысока, даже если речь идет о проводнике, рассчитанном на 25 000 В и выше, а срок эксплуатации как правило составляет 30 лет.





Виды высоковольтных кабелей и их классификация

Изделия могут иметь разную конструкцию и характеристики. Чтобы определиться с типом кабеля, следует оценить подключаемый объект и условия его монтажа. При строительстве объектов обычно в документации имеет проект электрической сети. В нем указана длина линии, мощность и другие параметры.

Высоковольтные кабели классифицируются по следующим признакам:

напряжение (низкое или высокое);

материал, из которого изготовлена изоляция;

форма и материал токопроводящих жил.

Жила может иметь круглую, сегментную или секторную форму. Изоляция также изготавливается из разных материалов. В соответствии с классификацией можно выделить группы кабелей.

Кабель с изоляцией из резины

Такой тип кабеля используется преимущественно там, где он может подвергаться многочисленным изгибам. Изоляция изготавливается из каучука натурального или синтетического происхождения, содержит добавки, наполнители и размягчители. Резина способна выдержать температуру до 65 градусов, практически не впитывает воду. Срок службы такого кабеля не превышает 10 лет, так как изоляция имеет свойство разрушаться под воздействием прямых солнечных лучей, озона. Примеры такого кабеля: ПМВК 10кВ, ПМВКнг(A) - 25кВ, ПМВКлнг(A) - 5кВ.





Высоковольтный кабель с бумажной изоляцией

Это изделие имеет свои преимущества и недостатки, его можно купить по невысокой стоимости. Изоляция изготавливается из кабельной бумаги, которая пропитывается масляными составами, имеющими разную вязкость. Составы бывают стекающие и нестекающие. Кабель рассчитан на высокое напряжение, но его недостатком считается ограниченность монтажа и гигроскопичность изоляции. Если идет прокладка на разноуровневой трассе, при большой разности участков (больше 25 метров) используется изделие с изоляцией, пропитанной нестекающим составом.

Кабель с изоляцией, изготовленной из сшитого полиэтилена

Изоляция представляет собой полиетилен, который при производстве обрабатывается на молекулярном уровне. Это позволяет значительно улучшить электрические свойства материала. Главным преимущество считается небольшой вес, влагостойкость, большая пропускная способность и длина. Прежде, чем заказать кабель, следует внимательно изучить документацию и выбрать проверенного поставщика с хорошей репутацией, так как зачастую при монтаже заявленные показатели не совпадают. Примеры высковольтного провода с СПЭ изоляцией: КВИ-100 и КВИ-120.





Высоковольтный кабель с поливинилхлоридной изоляцией

Такой тип кабеля используется не только в быту, но и в производстве. Изоляция изготавливается из качественного поливинилхлоридного материала, что делает изделие устойчивым к воздействию влаги, кислот и щелочей. Его рабочая температура может составлять до 90 градусов. Свойства кабеля ухудшаются при воздействии солнечного света, при высокой температуре он плавится. Процесс плавления сопровождается выделением хлороводорода. Каталог изделий очень большой, поэтому перед покупкой следует внимательно изучить все типы кабеля.

Особенности монтажа

При прокладке высоковольтного кабеля следует соблюдать все правила. Сначала его нужно проверить, используя индикацию волнового сопротивления. На концах кабеля разница должна быть одинаковая. Глубина прокладки в траншее должна быть не менее 0,7 метров, если кабель рассчитан на напряжение до 20 кВ. Если напряжение кабеля составляет от 20 до 35 кВ, глубина траншеи составляет не менее 1 метра. При условии, когда кабель прокладывается на улицах или площадях, глубина траншеи составляет более 1 метра.