Зачем кабелю экран?

Поскольку электрические кабели проводят ток, он образует электромагнитное излучение. Такое излучение формирует радиопомеху, телепомеху и шум. При расположении рядом нескольких поводов и пропуска электрического тока по ним, они будут формировать наводки, которые действуют друг на друга. При этом электрический кабель не только осуществляет излучение, но и принимает его. Конечно, это влияет на подключение оборудования. Чтобы защитить его от помехи, накладывается металлический защитный слой - экран. В результате, изоляция защищает кабель от механического повреждения, а экранирование - от шума, наводки.





Принцип работы экрана

Экран может окружать оплетку электрического провода, отражать электромагнитное излучение или перенаправлять его на поверхность земли. На 100% он не может обеспечить защиту провода, но он устраняет малую паразитную энергию, которая создается при негативном воздействии на текущий процесс. В зависимости от того, какое назначение имеет электрический провод, количество и проводниковый тип, отличается и способ экранирования. Стоимость экранированного изделия больше благодаря дополнительным материалам и производственному оборудованию.

Основной характеристикой экранов служит перевод наводок на землю. Это осуществляется благодаря концевой заделке (муфте).

Конструкция

Экранированию подлежит целиковый кабель с его отдельными составляющими. Зачастую экранированию подлежат проводниковые пары для уменьшения влияния помех на электрический кабель. Внешняя кабельная часть защищается от помех с помощью фольгирования алюмополимерной пленкой и фольгой, имеющей луженную проволочную оплетку.

Экраны имеют существенное отличие друг от друга. Пленка кладется на край проводника или продольно. Этот шов заклеивается. Обычно такую конструкцию изготовители дополняют с помощью дренажной проволоки. Она выступает в качестве дополнительного шунта, если повреждается фольгированное покрытие. От того, какую имеет толщину пленка, также много зависит. Чрезмерно толстая поверхность материала повышает кабельное изделие в объеме, увеличивает цену на него. Слишком тонкая приводит к снижению прочности и эффективности экрана. Изготовители не превышают толщину пленки в 100 мкм.

Оплеточная защита обладает своими особенностями. Но лучшие показатели показывает комбинированная пленка. Стоит указать, что пленочное экранирование применяется при токе в 50 микроампер. При среднем токе используется комбинированный способ. В силовом кабеле используется медная или алюминиевая оплетка. При этом оплеточное покрытие не защищает всю площадь с проводниковыми линиями. Этот показатель находится в пределах 95% от общей площади покрытия. Эффекта больше приносит медная оплетка, но она стоит дорого.

Комбинированное экранирование популярно благодаря применению на компьютерной технике и локальных сетях. Однако такие кабели можно укладывать в чрезмерно зашумленных условиях. Защита от помех с успехом применяется в других проводниковых изделиях мира.





Типы экранированных кабелей

По своему назначению, кабель из меди или алюминия с экраном бывает:

силовым;

контрольным;

монтажным;

сигнально-блокировочным;

информационным (витая пара или коаксильный кабель).

Силовой кабель с экраном рассчитан на переменное напряжение в 220 киловатт и частоту в 50 герц. По напряжению, экран может быть наложен прямо на токопроводящую жилу или после ее изоляции. Проводник контрольного типа используются для передачи сигнала от разного датчика к измерительному прибору. В такой ситуации применение экранированного кабеля необходимо, чтобы защитить передаваемые сигналы от внешних электрических магнитных помех.

Кабель комбинированного типа состоит из силового, управляющего проводника и заключен в одну оболочку. Экранированный проводник выпускается в изоляции из резины. Он используется, чтобы управлять силовыми сетями передвижных установок. Защищает управляющие сигналы от помех, которые создаются с помощью питающих токопроводящих жил. Сигнально-блокировочный тип кабеля предназначен для укладки в местах, где требуется повышенная защита от внешнего электромагнитного излучения. Широко применяется в сигнализации против пожара и для охраны в траншеях, лотках или кабельных каналах. Экранированные проводники, передающие информацию, применяются в цифровой телефонной связи и компьютерной коммуникации. Они выпускаются для внешней со внутренней электропрокладкой.