Зачем в кабеле нити и веревки?

Слой защиты есть на каждом проводе и кабеле. Его называют изоляцией, поскольку она отделяет проводники от поверхностей контакта. При необходимости выполнения подключения или монтажа электрооборудования, необходимо делать проводниковую зачистку от изоляции на отдельном участке, чтобы в контактной группе был обеспечен надежный контакт. Делая выбор способа удаления покрытия изоляции, необходимо понимать его особенности. Изоляция имеет одинарную пластиковую и многослойную структуру. Последней служит смола с тканью и негорючим диэлектриком. На данный момент нить или веревку можно увидеть в витой паре. Она нужна как для понимания технического состояния кабеля (наличие или отсутствие воды), так и для сохранения целостности самого проводника при затягивании в гофру. Удобна нить для кабельной разделки и зачистки длинной проводниковой части.





Особенности

Кабель - конструктивно продуманное устройство для передачи электрической магнитной энергии, сигнала от одного к другому объекту, которое включает в себя один или несколько изолированных друг от друга проводников. Они заключены в герметичную защитную оболочку из резины с пластмассой, алюминием или свинцом.

Витой парой называет кабель связи. Это один или пара изолированных проводников, которые скручены между собой и покрыты пластиковой оболочкой. Проводниковое свивание осуществляется, для того чтобы повысить связь у проводников одной пары и уменьшить электромагнитные помехи внешних источников. Чтобы снижать связь отдельных кабельных пар или периодически сближать проводники разных пар, необходимо свивать пары с разным шагом. Витая пара считается компонентом современной кабельной системы. Применяется в телевизионной коммуникации и в компьютерной сети.

Используется свивание обычно в компьютерных, телевизионных, коммуникационных кабелях. Такие проводники, как правило, состоят из жил с оболочкой и защитным экраном.

В витой паре проводников используются нити с веревочками в защите. Разрывные нити, которые применяются в кабелях, помогают достичь сердечника без нарушения изоляции жил. Обычно такая нить изготавливается из капрона, поскольку это прочный материал, не позволяющий проводнику растягиваться.

В кабеле, как правило, присутствует химическая, механическая защита и экранирование. Химическая защита защищает кабель от внешнего воздействия. Механическая защищает кабель от внутреннего механического повреждения, а экран - от помех электромагнитных волн. Защитные элементы в конструкции проводника способствуют увеличению срока службы кабеля. Для химической защиты используются фольга с полиэтиленом. Кабели, которые защищаются с помощью фольги, именуются фольгированными. Для механической защиты провода используется особо прочная оболочка, оплетка из меди. Оплетка из ПВХ защищает от солнца. Фольга с медной оплеткой нередко применяется для кабельного экранирования и дополнительной защиты от электромагнитной помехи. По количеству жил кабели бывают одножильными, однопроволочными и многожильными, многопроволочными. Одножильные кабели непосредственно не контактируют с подключаемым сетевым оборудованием. Их применяют для прокладки в коробах. Многожильные подходят для изгиба и скручивания. Они имеют большое затухание сигнала.

Экранирование

В кабеле 6-8 категории, работающем на высокочастотном сигнале, используется экранирование. Экранирование используется как к отдельным витым парам, оборачивающимся в фольгу из алюминия, так и к кабелю. Экран имеет соединение с неизолированным дренажем для заземления с механической поддержкой экрана при разделении на секции или кабельном растяжении. В экране витой пары также присутствует нить или веревка. При этом она используется на индивидуальном, общем и комбинированном экране. Первый способствует защите кабеля от внешней, перекрестной помехи. Второй дает защиту от внешней электромагнитной помехи. Третий защищает от внешней и перекрестной помехи между витой парой.

В результате, в кабеле нити и веревки нужны для достижения сердечника без нарушения целостности жильной изоляции. Они помогают обнаружить воду в проводнике и сделать правильную зачистку. Содержаться в структуре каждого проводника типа витая пара. Ее можно встретить в защите или экранировании кабеля многожильного, одножильного типа.