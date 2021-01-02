Защита проводов от крыс и грызунов

При планировке монтажа электрической проводки на территории квартиры или дома, необходимо позаботиться об устранении негативных факторов ее разрушения. В первую очередь, следует позаботиться о ликвидации проблемы, связанной с повреждениями кабелей грызунами. Перекушенный проводник не только нарушит нормальное электрическое снабжение, но и приведет к поражению электрическим током животного. Последующий поиск повреждения, животного займет много времени и приведет к необходимости разбора всей конструкции: стены, потолочного короба или пола.

Этот вопрос имеет особую актуальность для тех людей, которые планируют прокладывать электрическую проводку под полом, на чердаке или в месте, где проводник проходит в открытую. Возможно повреждение кабельных линий, проходящих под землей. К примеру, есть высокий риск повреждения кабеля вспомогательного сооружения, бани, гаража, склада и бытовки. Ниже представлены все возможные способы защиты проводника от крыс с грызунами.





Защита кабеля от грызунов

Если проводка была уложена под гипсокартонными листами, естественной нишей под полом, то вредители обязательно используют эти пустоты для перемещений. Кабель станет преградой для их перемещения, и он будет в скором времени перекушен. Во избежание его повреждения, можно использовать один или несколько защитных способов:

чтобы защитить провод в полу, необходимо залить его с помощью бетонной стяжки (если заливать все пространство не имеет смысла, можно ограничиться блоком у кабеля);

кроме бетонной стяжки на провода можно поставить металлическую трубу, алюминиевую гофру (она станет преградой для поедания кабеля грызунами);

для защиты проводника на открытом участке можно поставить бронированный кабель (несмотря на то, что изделие дорогое, оно поможет избавиться от укусов вредителей);

для защиты кабеля в потолочной нише достаточно замазать все щели и пустоты, во избежание перемещения мышей);

на этапе прокладки электрической трассы достаточно сделать штробу отдельной выборки для электропроводки.

При наличии готового ремонта помещения, можно использовать различные виды электронных отпугивателей. Они воздействуют на грызунов, не доставляют дискомфорта человеку и крупным домашним любимцам. Их можно ставить во всех местах для профилактики.





Что еще можно сделать?

Защитить кабель можно с помощью специальной обработки спреем-отпугивателем. Недостатком его является специфический запах, который будет слышать и человек. Если спрей не устроит, можно натереть провода моющим средством с резким запахом. Кабель с таким ароматом мыши и крысы трогать не будут. Если идеи со спреями и моющими средствами не подходят, можно поднять провода выше, обмотать их двусторонним скотчем. Сгодится и обычная фольга в качестве оплетки. Она станет дополнительной защитой. Еще одним вариантом будет крысиная отрава и кошка. Если грызунов не будет, они не станут и грызть провода. От нахождения дома кошки крысы (как и мыши) скорее всего не появятся.





Выбор защищенного кабеля

Самым лучшим способом защиты кабеля от крыс и грызунов будет использование бронированных кабелей. Проводники СБ или АВБбШв обладают надежной защитой от грызунов. Им не страшны атаки крыс, мышей, они обеспечивают бесперебойное электрическое питание объекта.

Для защиты также применяются специальные кабели в армированной стальной гофро-трубе. Такой тип гофрированных кабелей не только имеет хорошую защиту, но и достаточную гибкость для упрощения их электромонтажа. Распространенной защитой служит стальной тип ленточной брони. Он включает в себя несколько оцинкованных лент.

Интересно, что сегодня есть специальные кабели, оболочка которых состоит из специальных ядов. Они защищают кабели от грызунов. Но такие проводники нельзя использовать в грунте, поскольку опасные вещества загрязняют почву и делают ее опасной. Оптимальным вариантом будет использование брони.

Выбор прокладки кабельной линии также имеет важное значение. Если она располагается рядом со свалкой, то риск уничтожения проводки велик. В такой ситуации следует поднять кабель на максимальном удалении от земли. Это повысит монтажный расход, но увеличит гарантию экономии средств на устранение неполадок.

В результате, организовать защиту кабеля от грызунов несложно. Главное - приложить немного усилий и продумать все детали создания, ремонта электрической проводки, во избежание появления дальнейших проблем с обслуживанием электрической сети.