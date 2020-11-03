Защита кабеля от механических повреждений

Защита кабеля

Чтобы обезопасить всю кабельную линию или напряженный участок, необходимо использовать специальные конструкции. К ним относятся кабельные каналы. Также к ним причисляются лотки с шахтами, трубами. В зависимости от места установка, материала с классом напряжения, все защитные методы для кабелей делятся на группы.

По месту установки бывает защита наружной, внутренней и подземной установки. Первая устанавливается в кабеле, идущим по стене здания, на опоре и на эстакаде. Такая защита используется для контрольного кабеля, слаботочной информационной сети и наружной электрической проводки. Вторая защита помогает обезопасить кабель при строительных работах или технологических процессах. Подземная установка используется для размещения кабеля глубоко под землей. По ПУЭ не нужно ставить защиту на всем участке, а только на тех участках, где есть возможность механического повреждения и угроза поражения напряжением.





По материалу защита бывает бетонной, металлической, полимерной и керамической. Бетонная защитная конструкция представляет собой железобетонные лотки, плиты и кирпичные кладки. Они отличаются высокой прочностью. Металлическая защита имеет перфорированную и неперфорированную конструкцию. Дополнительно покрывается краской для устойчивости к действию коррозии.

Полимерная конструкция - облегченный вариант защиты кабеля, который не применяется для наружной установки из-за потери своих качеств под воздействием солнца и осадков.

Керамическая защита используется для внешнего и внутреннего монтажа. Хорошо зарекомендовала себя в предотвращении негативного действия агрессивной среды на проводную изоляцию.

По конструктивному исполнению защита кабеля бывает представлена в виде:

лотка;

канала;

плиты;

трубы;

шахты;

защитной ленты;

тоннеля.

Также есть галерея и эстакада. Они помогают защитить проводник от изгибов, других деформаций под землей, на воздухе.

Требования к защите кабеля

Самые серьезные требования предъявляются к проводникам, укладываемым под землю. В созданной траншее должна быть сделана песочная подушка и уложена плита. Для провода, имеющего напряжение свыше 35 киловатт, ширина плиты должна быть 50 миллиметров. Для линий, имеющих меньшее напряжение, может быть использован обожженный кирпич. Запрещено использование кирпича с отверстиями и силикатного типа.

Поскольку из-за сильной натяжки кабель портится, необходимо, чтобы его прокладка была свободной. Если он проходит по магистральным площадкам, дорожным полотнам, он обязательно должен быть защищен с помощью металлической трубы. При этом они обязаны быть защищены от просадки в толще грунта, если по дороге движутся крупнотоннажные автомобили. В противном случае, проводник повредится.

Защитная лента должна укладываться с учетом расстояния ленты и наружной изоляции в 250 миллиметров. Ленточные края должны выступать не меньше 50 миллиметров в каждую сторону. В местах пересечения трассы ее укладывать не рекомендуется во избежание помех ремонтных работ.





Кирпич для защиты, отличаясь от ленты, служит не только сигнализатором, но и реальной защитой от лопаты с ломом и другим инструментом. Тем не менее, укладывать его нужно по особым технологиям.

В результате, чтобы предотвратить нарушение электроснабжения жилых, офисных, промышленных объектов, необходимо подумать о защите кабельной линии. Сегодня есть разные материалы и способы сохранения безопасности проводников от механических повреждений. Главное - правильно выбрать и использовать их на месте кабельной прокладки. Заранее изучить их свойства, характеристики и способы использования, чтобы исключить ошибки и обеспечить устойчивую работу уложенным в землю, на стену проводникам.