Узнайте характеристики и наличие кабеля с «Кабель. Онлайн»
От качества проводниковой продукции напрямую зависит уровень жизнеобеспечения населения и функционирование всех предприятий страны. В связи с этим покупателю очень важно не только правильно подобрать марку кабельной продукции, но и быть уверенным в ее качестве, низкой цене, надежности поставщика и хорошей логистике поставки.
Система поиска "Кабель. Онлайн" мгновенно способна проанализировать наличие товара в огромном каталоге кабеля, хранящим информацию со складов лидирующих российских производителей, которые специализируются на оптовых поставках проводных изделий и размещены более чем на 900 складах. "Кабель. Онлайн" не занимается продажей кабельной продукции, он дает возможность заказчикам подобрать товар высокого качества с меньшими ценами. Все операции в системе поиска, для клиентов абсолютно бесплатны!
Как это работает?
При помощи нашего проекта вам не потребуется прилагать многочасовые усилия, отбирая поставщиков в разрозненной сети. "Кабель. Онлайн" в одну секунду покажет актуальную информацию о наличие и характеристиках кабеля на всех без исключения 910 базах. Перед тем как выбрать кабель, в поисковую строку вносят его марку и далее подбирают товар из рекомендованного перечня видов кабелей.
Как узнать характеристики кабеля и их наличие?
По общему запросу востребованных типов кабелей онлайн-система способна одновременно показать несколько сотен наименований. Для более точного поиска можно воспользоваться дополнительным фильтром поисковых итогов, расположенным в верхней части страницы.
Уникальные онлайн-сервисы
Система поиска "Кабель. Онлайн" для удобства пользователей разместила нескольких важных и уникальных онлайн-сервисов, помогающих:
· Вычислить весовые характеристики кабельной продукции и барабанов, для транспортировки.
· Выполнить расчёт за считанные секунды диаметра кабельной продукции.
· Выбрать оптимальную схему погрузки барабанов в контейнере либо автотранспорте.
Например, система мгновенно рассчитывает, что в бортовом КамАЗе с габаритами 6100х2400 мм можно разместить барабаны:
· №6, с габаритами 600x370 мм, 5 ед.;
· №10, с габаритами 1000x650 мм, 9 ед.;
· №8б, с габаритами 800x620 мм, 5 ед.
При этом расчете будут обеспечены все требования безопасности по предельным расстояниям между барабанами - 10 см и расстоянием между барабаном и бортом - 5 см.
Почему стоит выбрать именно систему поиска кабеля "Кабель. Онлайн"
Мы профессионально подходим к процессу выбора кабельно-проводниковой продукции, используя современные средства коммуникации в сфере оптовых продаж.
Мы всегда готовы прийти на помощь заказчикам. Если вам нужна информационная поддержка или разъяснение по характеристикам кабеля или вопросам выбора, наши эксперты охотно помогут в этом.
Лучший товарный ассортимент в один клик! В числе наших поставщиков — исключительно проверенные и общеизвестные компании-производители.
Программные модули "Кабель. Онлайн" тщательным образом сортируют и проверяют весь товар до внесения его в базу данных сервиса на соответствие характеристик провода требованиям ГОСТ.
Доступные цены. Вследствие прямого сотрудничества с ведущими кабельными производителями, Кабель.Онлайн предлагает клиентам наиболее низкие цены. Работая с сервисом, вы можете реально сэкономить 15-50 % бюджета, при этом закупая самый лучший товар.
Эффективная логистика, создаваемая сервисом, помогает решать огромное число задач, возникающих перед клиентами от подготовки товара к погрузке до управления транспортом.