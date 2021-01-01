Любые промышленные изделия, включая кабельную и проводную продукцию для энергетики, принято классифицировать и описывать строго по определённым критериям, которые называют техническими характеристиками. Они позволяют оптимально выбрать конкретную модель из большого разнообразия имеющихся изделий, обеспечить ее длительную и бесперебойную работу. Кабель.Онлайн подготовил подробный кабельный справочник с расшифровками наименования, фотографиями, 3D моделями, а также параметрами и характеристиками использования кабелей и проводов.

Узнайте характеристики и наличие кабеля с «Кабель. Онлайн»

От качества проводниковой продукции напрямую зависит уровень жизнеобеспечения населения и функционирование всех предприятий страны. В связи с этим покупателю очень важно не только правильно подобрать марку кабельной продукции, но и быть уверенным в ее качестве, низкой цене, надежности поставщика и хорошей логистике поставки.

Система поиска "Кабель. Онлайн" мгновенно способна проанализировать наличие товара в огромном каталоге кабеля, хранящим информацию со складов лидирующих российских производителей, которые специализируются на оптовых поставках проводных изделий и размещены более чем на 900 складах. "Кабель. Онлайн" не занимается продажей кабельной продукции, он дает возможность заказчикам подобрать товар высокого качества с меньшими ценами. Все операции в системе поиска, для клиентов абсолютно бесплатны!

Как это работает?

При помощи нашего проекта вам не потребуется прилагать многочасовые усилия, отбирая поставщиков в разрозненной сети. "Кабель. Онлайн" в одну секунду покажет актуальную информацию о наличие и характеристиках кабеля на всех без исключения 910 базах. Перед тем как выбрать кабель, в поисковую строку вносят его марку и далее подбирают товар из рекомендованного перечня видов кабелей.

Как узнать характеристики кабеля и их наличие?

По общему запросу востребованных типов кабелей онлайн-система способна одновременно показать несколько сотен наименований. Для более точного поиска можно воспользоваться дополнительным фильтром поисковых итогов, расположенным в верхней части страницы.

Уникальные онлайн-сервисы

Система поиска "Кабель. Онлайн" для удобства пользователей разместила нескольких важных и уникальных онлайн-сервисов, помогающих:

· Вычислить весовые характеристики кабельной продукции и барабанов, для транспортировки.

· Выполнить расчёт за считанные секунды диаметра кабельной продукции.

· Выбрать оптимальную схему погрузки барабанов в контейнере либо автотранспорте.

Например, система мгновенно рассчитывает, что в бортовом КамАЗе с габаритами 6100х2400 мм можно разместить барабаны:

· №6, с габаритами 600x370 мм, 5 ед.;

· №10, с габаритами 1000x650 мм, 9 ед.;

· №8б, с габаритами 800x620 мм, 5 ед.

При этом расчете будут обеспечены все требования безопасности по предельным расстояниям между барабанами - 10 см и расстоянием между барабаном и бортом - 5 см.

Почему стоит выбрать именно систему поиска кабеля "Кабель. Онлайн"

Мы профессионально подходим к процессу выбора кабельно-проводниковой продукции, используя современные средства коммуникации в сфере оптовых продаж.

Мы всегда готовы прийти на помощь заказчикам. Если вам нужна информационная поддержка или разъяснение по характеристикам кабеля или вопросам выбора, наши эксперты охотно помогут в этом.

Лучший товарный ассортимент в один клик! В числе наших поставщиков — исключительно проверенные и общеизвестные компании-производители.

Программные модули "Кабель. Онлайн" тщательным образом сортируют и проверяют весь товар до внесения его в базу данных сервиса на соответствие характеристик провода требованиям ГОСТ.

Доступные цены. Вследствие прямого сотрудничества с ведущими кабельными производителями, Кабель.Онлайн предлагает клиентам наиболее низкие цены. Работая с сервисом, вы можете реально сэкономить 15-50 % бюджета, при этом закупая самый лучший товар.

Эффективная логистика, создаваемая сервисом, помогает решать огромное число задач, возникающих перед клиентами от подготовки товара к погрузке до управления транспортом.