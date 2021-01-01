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    Характеристики кабеля и провода

    Любые промышленные изделия, включая кабельную и проводную продукцию для энергетики, принято классифицировать и описывать строго по определённым критериям, которые называют техническими характеристиками. Они позволяют оптимально выбрать конкретную модель из большого разнообразия имеющихся изделий, обеспечить ее длительную и бесперебойную работу.

    Кабель.Онлайн подготовил подробный кабельный справочник с расшифровками наименования, фотографиями, 3D моделями, а также параметрами и характеристиками использования кабелей и проводов.


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