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    Кабели для нестационарной прокладки

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
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    Кабели для нестационарной прокладки применяются для соединения агрегатов к электросети с учетом номинального перемнного напряжения до 10 кВ и частотными колебаниями до 500 Гц.
    Допускается соединение с источниками постоянного напряжения до 12 кВ. требования к данному виду кабелей устанавливаются ГОСТ 24334-80.

    Классификация

    1. По признаку гибкости: гибкие, с повышенной степенью, особенно гибкие.
    2. По виду изолирующего кожуха: резиновые, резиновые с защитой от горения, поливинилохлоридные. 
    3. По номинальному напряжению в ряду: 0,22; 0,38; 0,44; 0,66; 1,14; 3; 6; 10 кВ.
    4. По признаку исполнения:
    · с наличием экрана и жилы;
    · при наличии единого экрана и нескольких жил;
    · без экранов;
    · с сердечниками;
    · упрочненные.

    Жилы, как правило, изготавливаются из меди по ГОСТу. Форма кабелей для нестационарной прокладки может быть, как плоская, так и круглая.
    По теплостойкости: обычной, повышенной. Применяться данный вид кабелей может при температурном диапазоне от -30 до +85 градусов.

    Где купить

    Заказать кабели для нестационарной прокладки можно на нашем сайте Кабель.Онлайн. В наличии широкий ассортимент изделий различной длины и сечения. Продукция имеет высокое качество и недорогие цены. Имеются разные способы оплаты. Возможна доставка при заказе продукции оптом.

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: