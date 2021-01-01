Кабели для нестационарной прокладки применяются для соединения агрегатов к электросети с учетом номинального перемнного напряжения до 10 кВ и частотными колебаниями до 500 Гц.

Допускается соединение с источниками постоянного напряжения до 12 кВ. требования к данному виду кабелей устанавливаются ГОСТ 24334-80.



Классификация



1. По признаку гибкости: гибкие, с повышенной степенью, особенно гибкие.

2. По виду изолирующего кожуха: резиновые, резиновые с защитой от горения, поливинилохлоридные.

3. По номинальному напряжению в ряду: 0,22; 0,38; 0,44; 0,66; 1,14; 3; 6; 10 кВ.

4. По признаку исполнения:

· с наличием экрана и жилы;

· при наличии единого экрана и нескольких жил;

· без экранов;

· с сердечниками;

· упрочненные.



Жилы, как правило, изготавливаются из меди по ГОСТу. Форма кабелей для нестационарной прокладки может быть, как плоская, так и круглая.

По теплостойкости: обычной, повышенной. Применяться данный вид кабелей может при температурном диапазоне от -30 до +85 градусов.



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