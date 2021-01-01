Кабель КГ-ХЛ 3х185
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93
Код ОКП: 3544411700
Расшифровка кабеля КГ-ХЛ 3х185
К
кабель
Г
гибкий
ХЛ
холодостойкое исполнение
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 400 Гц
Допустимая температура нагрева жил 75 °С
Диапазон рабочих температур от -60°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина 100-150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 8 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 6 месяцев
Срок службы при нестационарной прокладке - 4 года, при стационарной прокладке -15 лет
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 О2.8.2.5.4