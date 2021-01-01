Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 400 Гц

Допустимая температура нагрева жил 75 °С

Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С

Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц

Время выдержки при испытании 5 мин

Строительная длина 100-150 м

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 8 наружных диаметров

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 6 месяцев