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    Кабель КГН 3х10+1х6,0

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 24334-80

    ТУ 16.К73.05-93

    Код ОКП: 35 4441

    Расшифровка кабеля КГН 3х10+1х6,0

    К

    кабель

    Г

    гибкий

    Н

    не распространяющий горение

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    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 400 Гц
    Допустимая температура нагрева жил 75 °С
    Диапазон рабочих температур от -30°С до +50°С
    Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
    Время выдержки при испытании 5 мин
    Строительная длина 100-150 м
    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 8 наружных диаметров
    Гарантийный срок эксплуатации кабеля 6 месяцев
    Срок службы при нестационарной прокладке - 4 года, при стационарной прокладке -15 лет
    Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 О1.8.2.5.4