Кабель КОГ1-ХЛ 1х35
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.03-97
Расшифровка кабеля КОГ1-ХЛ 1х35
К
кабель
ОГ
особо гибкий
1
без вспомогательных жил
ХЛ
холодостойкое исполнение
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Наличие кабеля КОГ1-ХЛ 1х35
Маркировка
Производитель
КОГ1-ХЛ 1х35
ООО «УЭК» («ПромЭлектроКабель») Екатеринбург
КОГ1-ХЛ 1х35
ООО «МаксЭнергоСбыт» Санкт-Петербург
КОГ1-ХЛ 1х35
ООО «КабСклад» Санкт-Петербург
КОГ1-ХЛ 1х35
АО «ЭлектроКомплектСервис» Новосибирск
КОГ1-ХЛ 1х35
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО» Екатеринбург