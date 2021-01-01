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    Кабель КОГ1-ХЛ 1х35

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 24334-80

    ТУ 16.К73.03-97

    Расшифровка кабеля КОГ1-ХЛ 1х35

    К

    кабель

    ОГ

    особо гибкий

    1

    без вспомогательных жил

    ХЛ

    холодостойкое исполнение

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    Наличие кабеля КОГ1-ХЛ 1х35

    Маркировка
    Производитель
    КОГ1-ХЛ 1х35
    ООО «УЭК» («ПромЭлектроКабель») Екатеринбург
    КОГ1-ХЛ 1х35
    ООО «МаксЭнергоСбыт» Санкт-Петербург
    КОГ1-ХЛ 1х35
    ООО «КабСклад» Санкт-Петербург
    КОГ1-ХЛ 1х35
    АО «ЭлектроКомплектСервис» Новосибирск
    КОГ1-ХЛ 1х35
    ООО «Кабельная Компания «ИНТРО» Екатеринбург
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