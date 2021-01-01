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    Кабель КОГ1-Т 1х16

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 24334-80

    ТУ 16.К73.03-97

    Код ОКП: 35464511

    Расшифровка кабеля КОГ1-Т 1х16

    К

    кабель

    ОГ

    особо гибкий

    1

    без вспомогательных жил

    Т

    тропическое исполнение

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    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение 0,22 кВ частотой 50 Гц
    Допустимая температура нагрева жил 75 °С
    Диапазон рабочих температур от -10°С до +55°С
    Время выдержки при испытании 5 мин
    Строительная длина 100 м
    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 3 наружных диаметров
    Гарантийный срок эксплуатации кабеля 6 месяцев
    Срок службы не менее 4 лет с даты изготовления