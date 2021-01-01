Номинальное переменное напряжение 0,22 кВ частотой 50 Гц

Допустимая температура нагрева жил 75 °С

Диапазон рабочих температур от -10°С до +55°С

Время выдержки при испытании 5 мин

Строительная длина 100 м

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 3 наружных диаметров

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 6 месяцев