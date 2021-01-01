Кабель КОГ1-Т 1х50
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.03-97
Код ОКП: 35464511
Расшифровка кабеля КОГ1-Т 1х50
К
кабель
ОГ
особо гибкий
1
без вспомогательных жил
Т
тропическое исполнение
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,22 кВ частотой 50 Гц
Допустимая температура нагрева жил 75 °С
Диапазон рабочих температур от -10°С до +55°С
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина 100 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 3 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 6 месяцев
Срок службы не менее 4 лет с даты изготовления