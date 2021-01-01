Кабель КПГСН 3х70+1х35
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93
Расшифровка кабеля КПГСН 3х70+1х35
К
кабель
ПГ
повышенной гибкости
С
с сердечником
Н
не распространяющий горение
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 400 Гц
Допустимая температура нагрева жил 75 °С
Диапазон рабочих температур от -30°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина 100-150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 6 месяцев
Срок службы не менее 2,5 лет с даты изготовления