Кабель КРШС-П 3х2,5
Расшифровка кабеля КРШС-П 3х2,5
К
кабель
Р
изоляция из резины
Ш
оболочка шлангового типа
С
силовой
П
оплётка из стальных оцинкованных проволок
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 400 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +65°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина 100 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 15 лет со дня приемки кабелей представителем заказчика
Срок службы не менее 15 лет