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    Кабель КРШС 3х35+1х10

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    Код ОКП: 35484978

    Расшифровка кабеля КРШС 3х35+1х10

    К

    кабель

    Р

    изоляция из резины

    Ш

    оболочка шлангового типа

    С

    силовой

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    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 400 Гц
    Диапазон рабочих температур от -50°С до +65°С
    Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
    Время выдержки при испытании 5 мин
    Строительная длина 100 м
    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 наружных диаметров
    Гарантийный срок эксплуатации кабеля 15 лет со дня приемки кабелей представителем заказчика
    Срок службы не менее 15 лет