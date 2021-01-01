Кабель КРШУ 4х1,0
Расшифровка кабеля КРШУ 4х1,0
К
кабель
Р
изоляция из резины
Ш
оболочка шлангового типа
У
управления
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,38 кВ частотой до 500 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +65°С
Испытательное переменное напряжение 2,0 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина 100 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 наружных диаметров
Срок службы не менее 15 лет