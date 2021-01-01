Кабель КТГ 2х10+2х6,0
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93
Расшифровка кабеля КТГ 2х10+2х6,0
К
кабель
Т
теплостойкий
Г
гибкий
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 400 Гц
Диапазон рабочих температур от -40°С до +65°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина 100-150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 8 наружных диаметров
Срок службы не менее 4 лет с даты изготовления