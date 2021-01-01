Сигнальный кабель представляет собой провод, изготовленный из высокопрочных материалов (чаще всего медь или алюминий), который необходим для передачи сигналов различного рода. Конструкция представлена в виде множества жил, которые надежно изолируются в специальной оболочке. Изоляция изготавливается из ПВХ высокого качества.



Наш каталог. Характеристики изделий



У нас можно найти и заказать кабель, изготовленный из материалов, которые отличаются износостойкостью и гибкостью. Он включает в себя несколько основных элементов:

• несущие жилы (от 2 до 8);

• изоляционный слой;

• защитная оболочка из ПВХ высокого качества.



Цветовое решение и параметры гибкости могут быть различными. Также некоторые модели имеют дополнительную защиту (экранирование). Для этого используется алюминиевая фольга со специальным покрытием. Она не только улучшает показатели прочности, но и улучшает сигнал.



Сфера применения и монтаж



Сфера применения изделия очень широка и связана с функцией передачи сигнала различного рода. Так, например, купить сигнальный кабель необходимо для подключения охранной системы безопасности или подсоединения телефонной линии. Некоторые модели могут быть использованы для устройства противопожарной системы.



Монтаж сигнального кабеля может выполняться как внутри, так и снаружи зданий или под землей. Его цена напрямую зависит от конструктивных особенностей, типа и сферы использования.