    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель КСПВ 2х0,8

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    Расшифровка кабеля КСПВ 2х0,8

    КС

    кабель для сигнализации и связи

    П

    изоляция из полиэтилена

    В

    оболочка из ПВХ пластиката

    Разместить заказ

    Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
    Это бесплатно!

    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение 145 - 300 В частотой до 10 кГц
    Испытательное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц
    Диапазон рабочих температур от -50°С до +70°С
    Электрическое сопротивление жилы/км не более 18,1 - 148,0 Ом
    Сопротивление изоляции/км не менее 6500 МОм
    Строительная длина не менее 50 м
    Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
    Срок службы не менее 25 лет