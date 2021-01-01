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    Кабель КСВЭВГ 4х0,2

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    Расшифровка кабеля КСВЭВГ 4х0,2

    КС

    кабель для сигнализации и связи

    В

    изоляция из ПВХ пластиката

    Э

    экранированный

    В

    оболочка из ПВХ пластиката

    Г

    гибкий

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    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение 145 - 300 В частотой до 10 кГц
    Испытательное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц
    Диапазон рабочих температур от -50°С до +70°С
    Электрическое сопротивление жилы/км не более 25,5 - 165,3 Ом
    Сопротивление изоляции/км не менее 50 МОм
    Строительная длина не менее 50 м
    Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
    Срок службы не менее 25 лет
    Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 О1.8.2.5.4