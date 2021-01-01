Кабель КСВЭВГл 6х0,35
Расшифровка кабеля КСВЭВГл 6х0,35
КС
кабель для сигнализации и связи
В
изоляция из ПВХ пластиката
Э
экранированный
В
оболочка из ПВХ пластиката
Г
гибкий
л
лужёная жила
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 145 - 300 В частотой до 10 кГц
Испытательное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +70°С
Электрическое сопротивление жилы/км не более 25,5 - 165,3 Ом
Сопротивление изоляции/км не менее 50 МОм
Строительная длина не менее 50 м
Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
Срок службы не менее 25 лет