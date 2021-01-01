Номинальное переменное напряжение 145 - 300 В частотой до 10 кГц

Испытательное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц

Диапазон рабочих температур от -50°С до +70°С

Электрическое сопротивление жилы/км не более 7,41 - 148,00 Ом

Сопротивление изоляции/км не менее 50 МОм

Строительная длина не менее 50 м

Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров

Срок службы не менее 25 лет