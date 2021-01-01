Кабель КСВВ 14х0,4
ТУ 3581-001-39793330-2000
Расшифровка кабеля КСВВ 14х0,4
КС
кабель для сигнализации и связи
В
изоляция из ПВХ пластиката
В
оболочка из ПВХ пластиката
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 145 - 300 В частотой до 10 кГц
Испытательное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +70°С
Электрическое сопротивление жилы/км не более 7,41 - 148,00 Ом
Сопротивление изоляции/км не менее 50 МОм
Строительная длина не менее 50 м
Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
Срок службы не менее 25 лет
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 О1.8.2.5.4