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    Шахтный кабель, кабель экскаваторный

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
    КГЭ - 6кВ КГЭ-Т - 6кВ КГЭ-ХЛ - 6кВ КГЭН - 6кВ КГЭТ - 6кВ КГЭТШ КГЭТШ-Т КГЭШ КГЭШ-Т
    Шахтный кабель – это определённый вид, который предназначен для применения в горнодобывающей промышленности. Чтобы купить экскаваторный кабель, перед покупкой необходимо уточнить, для каких целей он предназначается, условия подключения, дополнительные технические параметры, а также количество жил и сечение.

    Где применяют шахтные изделия

    Необходимы для подключения экскаваторов, конвейеров, горнодобывающего и бурильного электрооборудования, угольных комбайнов, электроинструмента, при работах в карьере, в закрытых шахтах и так далее. Они обладают влагозащитой, пожаробезопасностью, гибкостью, а также устойчивы к механическим нагрузкам и сдавливанию.

    Из чего состоят шахтные и экскаваторные кабеля

    В их состав входят такие материалы, как:
    • Медные проволоки.
    • Изоляция из резины, либо пластмассы.
    • Экранирование жил из алюмофлекса,
    • Броня из стальных оцинкованных лент или проволоки.
    • Защитная оболочка из пластмассы или резины.

    Шахтный и экскаваторный кабель от нашей компании

    Если вы хотите заказать и купить шахтный кабель, то мы готовы предложить свои услуги. На нашем сайте вы сможете найти надёжных и проверенных поставщиков и производителей экскаваторного кабеля. Поставляемая продукция с сертификатами соответствия, пожарной безопасности, а также паспортами качества и протоколами испытаний. Цена на изделие приемлемая.

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: