Шахтный кабель – это определённый вид, который предназначен для применения в горнодобывающей промышленности. Чтобы купить экскаваторный кабель, перед покупкой необходимо уточнить, для каких целей он предназначается, условия подключения, дополнительные технические параметры, а также количество жил и сечение.



Где применяют шахтные изделия



Необходимы для подключения экскаваторов, конвейеров, горнодобывающего и бурильного электрооборудования, угольных комбайнов, электроинструмента, при работах в карьере, в закрытых шахтах и так далее. Они обладают влагозащитой, пожаробезопасностью, гибкостью, а также устойчивы к механическим нагрузкам и сдавливанию.



Из чего состоят шахтные и экскаваторные кабеля



В их состав входят такие материалы, как:

• Медные проволоки.

• Изоляция из резины, либо пластмассы.

• Экранирование жил из алюмофлекса,

• Броня из стальных оцинкованных лент или проволоки.

• Защитная оболочка из пластмассы или резины.



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