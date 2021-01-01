Шахтный кабель, кабель экскаваторный
Шахтный кабель – это определённый вид, который предназначен для применения в горнодобывающей промышленности. Чтобы купить экскаваторный кабель, перед покупкой необходимо уточнить, для каких целей он предназначается, условия подключения, дополнительные технические параметры, а также количество жил и сечение.
Где применяют шахтные изделия
Необходимы для подключения экскаваторов, конвейеров, горнодобывающего и бурильного электрооборудования, угольных комбайнов, электроинструмента, при работах в карьере, в закрытых шахтах и так далее. Они обладают влагозащитой, пожаробезопасностью, гибкостью, а также устойчивы к механическим нагрузкам и сдавливанию.
Из чего состоят шахтные и экскаваторные кабеля
В их состав входят такие материалы, как:
• Медные проволоки.
• Изоляция из резины, либо пластмассы.
• Экранирование жил из алюмофлекса,
• Броня из стальных оцинкованных лент или проволоки.
• Защитная оболочка из пластмассы или резины.
Шахтный и экскаваторный кабель от нашей компании
Если вы хотите заказать и купить шахтный кабель, то мы готовы предложить свои услуги. На нашем сайте вы сможете найти надёжных и проверенных поставщиков и производителей экскаваторного кабеля. Поставляемая продукция с сертификатами соответствия, пожарной безопасности, а также паспортами качества и протоколами испытаний. Цена на изделие приемлемая.
Где применяют шахтные изделия
Необходимы для подключения экскаваторов, конвейеров, горнодобывающего и бурильного электрооборудования, угольных комбайнов, электроинструмента, при работах в карьере, в закрытых шахтах и так далее. Они обладают влагозащитой, пожаробезопасностью, гибкостью, а также устойчивы к механическим нагрузкам и сдавливанию.
Из чего состоят шахтные и экскаваторные кабеля
В их состав входят такие материалы, как:
• Медные проволоки.
• Изоляция из резины, либо пластмассы.
• Экранирование жил из алюмофлекса,
• Броня из стальных оцинкованных лент или проволоки.
• Защитная оболочка из пластмассы или резины.
Шахтный и экскаваторный кабель от нашей компании
Если вы хотите заказать и купить шахтный кабель, то мы готовы предложить свои услуги. На нашем сайте вы сможете найти надёжных и проверенных поставщиков и производителей экскаваторного кабеля. Поставляемая продукция с сертификатами соответствия, пожарной безопасности, а также паспортами качества и протоколами испытаний. Цена на изделие приемлемая.
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: