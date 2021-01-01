Номинальное переменное напряжение основных жил 6 кВ частотой 50 Гц, вспомогательной жилы 0,38 кВ частотой 50 Гц

Испытательное переменное напряжение основных жил 15 кВ частотой 50 Гц, вспомогательной жилы 2 частотой 50 Гц

Время выдержки при испытании 5 мин

Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 50 МОм/км

Сопротивление экрана при 20 °С, не более 300 Ом/км

Строительная длина, не менее 200 м

Допустимая температура нагрева жил 80 °С

Минимальный радиус изгиба 6 наружных диаметров

Диапазон рабочих температур от -60 °C до +50 °C